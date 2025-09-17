»Zato je Evropa postala pomembnejša, kot si morda mislite«

Kako se nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel sooča z aktualno politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa

Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel

© Arno Mikkor / Flickr

Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel je Evropsko unijo pozvala k enotnosti pri soočanju z vojnami, krizami in protekcionistično politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Opozorila je, da posamezne države članice same ne morejo uspeti, in EU pozvala k reformam, da bi ostala učinkovita.

Ko vidi, kako se Evropa geopolitično bori z Rusijo "z drugačnimi idejami kot naši prijatelji v ZDA" ali na Kitajskem, pomisli, kaj lahko doseže ena sama članica EU, je nekdanja kanclerka dejala v Berlinu na simpoziju fundacije Konrad Adenauer o Lizbonski pogodbi.

"Vsi smo, tudi gospodarsko največja Nemčija, popolnoma sami na odprtem polju," je poudarila Merkel in pozvala k enotnosti pri soočanju z izzivi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Zato je Evropa postala pomembnejša, kot si morda mislite," je dejala na dogodku v počastitev 80-letnice nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Hansa-Gerta Pötteringa.

"Kot EU moramo biti previdni, da ne postanemo nesposobni ukrepati."



Angela Merkel,

nekdanja nemška kanclerka

Glede reforme EU je opozorila, da morajo tisti, ki danes nosijo politično odgovornost, ohraniti ravnovesje med "ne preveč regulacije in veliko regulacije".

Menila je še, da je slabost Lizbonske pogodbe ta, da je treba za večje spremembe sklicati evropsko konvencijo. "Kot EU moramo biti previdni, da ne postanemo nesposobni ukrepati," je opozorila.

Nekdanja kanclerka je bila na čelu nemške vlade 16 let, dokler se ni leta 2021 iz politike umaknila. Nemčijo je vodila čez številne krize, med njimi finančno in begunsko ter epidemijo covida-19. Bila je v ospredju evropske in mednarodne politike ter ena najvplivnejših voditeljic na svetu.