Kje se skriva »skupina bogatih ljudi«, ki naj bi kupila TikTok?

TikTok bo uporabnikom v ZDA na voljo vsaj še do 16. decembra

Družbeno omrežje TikTok bo uporabnikom v ZDA na voljo vsaj še do 16. decembra, so v torek sporočili iz Bele hiše. Danes se namreč izteka 90-dnevni rok za njegovo prodajo, ki ga je ameriški predsednik Trump določil junija. Po napovedih ameriškega finančnega ministra bosta predsednika obeh držav dokončni dogovor o TikToku podpisala v petek.

Zakon, ki določa, da mora kitajsko podjetje ByteDance prodati TikTok, sicer bodo omrežju onemogočili delovanje na ameriškem trgu, je sicer začel veljati tik pred Trumpovim prevzemom oblasti.

Od tedaj je Trump že večkrat podaljšal rok za prodajo omrežja, nazadnje junija, s čimer je dal kitajskemu podjetju ByteDance še 90 dni za prodajo izredno priljubljene aplikacije. Rok bi se iztekel danes.

V ponedeljek so ZDA in Kitajska po drugem dnevu trgovinskih pogajanj med državama v Madridu dosegli dogovor o TikToku. "Imamo okvir za dogovor o TikToku," je novinarjem sporočil ameriški finančni minister ZDA Scott Bessent. Ob tem je pojasnil, bosta predsednika obeh držav dogovor dokončno podpisala v petek.

Po poročanju ameriške televizije CNBC pa bi lahko sklenitev dogovora trajala še 30 do 45 dni, njihove navedbe povzema francoska tiskovna agencija AFP. Programsko podjetje Oracle, ki je v lasti Trumpovega podpornika Larryja Ellisona, pa naj bi ohranilo vlogo ponudnika tehničnih storitev za TikTok v ZDA.

Namero za prevzem večinskega deleža v TikToku je v zadnjih mesecih izrazilo več velikih ameriških podjetij, skladov in skupin, vendar pa ByteDance v prodajo doslej ni privolil.

Trump je junija govoril o "skupini bogatih ljudi", ki naj bi bila pripravljena kupiti aplikacijo, a več podrobnosti o tem nato ni razkril. Povedal je tudi, da bo za posel verjetno potrebna odobritev Kitajske, in da verjame, da bo predsednik Xi Jinping pristal na ponudbo.

Po poročanju ameriškega časnika Wall Street Journal bodo ameriški vlagatelji, kot so Oracle ter investicijski podjetji Silver Lake in Andreessen Horowitz, po sklenitvi dogovora o prodaji postali 80-odstotni lastniki nove ameriške hčerinske družbe TikTok. Preostanek naj bi ostal v lasti kitajskih delničarjev.

C191fbkrLNc

4X_VJQRlV4o