Prva lekarna na barki

Prebivalcem 12 otokov v Severni Dalmacije bo dostopnost do zdravil in farmacevtskih storitev odslej zagotavljala tudi mobilna lekarna na barki

Prebivalcem 12 otokov v Severni Dalmacije bo dostopnost do zdravil in farmacevtskih storitev odslej zagotavljala tudi mobilna lekarna na barki. Prvi tovrsten projekt na Hrvaškem je vreden tri milijone evrov, prvo od predvidenih dveh plovil pa je zadrska županija prevzela v torek, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Barka, ki bo delovala kot mobilna lekarna, bo z zdravili in farmacevtskimi storitvami oskrbovala prebivalce 12 otokov v zadrskem arhipelagu - Rivnja, Sestrunja, Ošljaka, Ista, Molata, Silbe, Oliba, Premude, Zverinca, Iža, Rave in Vrgade.

Predsednik županije Josip Bilaver je poudaril, da je zadrska županija s tem postala prva in za zdaj edina županija na Hrvaškem, "zelo verjetno pa tudi v Evropi", ki ima dostavo zdravil urejeno na tak način.

Barka, ki bo delovala kot mobilna lekarna, bo z zdravili in farmacevtskimi storitvami oskrbovala prebivalce 12 otokov v zadrskem arhipelagu - Rivnja, Sestrunja, Ošljaka, Ista, Molata, Silbe, Oliba, Premude, Zverinca, Iža, Rave in Vrgade.

Otokom v zadrskem arhipelagu, zlasti najbolj oddaljenim, bo po besedah Bilaverja prvič omogočila stalno in zanesljivo dostopnost zdravil in strokovni nasvet farmacevtov.

Mobilna lekarna je del nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, celotna vrednost projekta pa znaša tri milijone evrov.

Prva dobavljena barka, dolga 9,8 metra, je opremljena s sodobno medicinsko in pisarniško opremo ter informacijskim sistemom. Njena vrednost je nekaj manj kot 1,9 milijona evrov, zgradila pa jo je ladjedelnica Pičuljan z otoka Rab. Drugo barko pričakujejo v naslednjih dveh tednih.

Barko bodo začeli uporabljati, ko bo ministrstvo za zdravstvo pripravilo pravilnik o njeni uporabi, razpored obiskov otokov pa bo prilagojen potrebam lokalnih prebivalcev in turistov.