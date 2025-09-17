»V mnogih državah so postopki obravnavanja prošenj za azil neučinkoviti«

IZJAVA DNEVA

"Veliko je pritiskov in zahtev javnosti po strožjem nadzoru meja in vzpostavitvi bolj urejene obravnave prosilcev. Države morajo okrepiti azilne sisteme. Če bodo prošnje za azil obravnavale hitro, učinkovito in pravično, bodo migranti imeli manj spodbude, da uporabljajo azilne poti, ki so v prvi vrsti namenjene ljudem, ki resnično potrebujejo mednarodno zaščito. Državam zato svetujemo, naj poenostavijo postopke mednarodne zaščite, s čimer bodo hitreje ločevali utemeljene prošnje od tistih, ki so podane neutemeljeno od ljudi, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite, ampak morda iščejo le priložnost za boljše življenje ali delo. S tem bi omogočili dostop do sistema mednarodne zaščite tistim, ki to resnično potrebujejo."

"Pomembno je tudi vedeti, da lahko države prosilce, za katere menijo, da niso upravičeni do mednarodne zaščite, vrnejo v njihovo izvorno državo. Če se izkaže, da ne potrebujejo azila, jih je mogoče vrniti, potem ko jim je omogočen dostop do vseh pravnih sredstev, postopek obravnave njihove vloge pa je uradno končan. V mnogih državah opažamo, da so postopki obravnavanja prošenj za azil neučinkoviti, pogosto zaradi kadrovske in finančne podhranjenosti sistema mednarodne zaščite, kar lahko vpliva na učinkovitost delovanja. Beguncem moramo zagotoviti varno okolje in regulirane pogoje življenja. Veliko je praktičnih načinov, na katere lahko države poskrbijo za zakonite in urejene premike ljudi, ki se gibljejo iz različnih razlogov."

(Nicole Epting, vodja predstavništva urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR), o tem, da bi morale države poenostaviti postopke mednarodne zaščite; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)