Slovenija pozdravlja ukrepe proti Izraelu

Evropska komisija je ustavila izplačevanje finančne podpore Izraelu

Slovenija pozdravlja ukrepe EU proti Izraelu zaradi kršitev človekovih pravic v Gazi, je danes sporočilo zunanje ministrstvo. Evropska komisija je danes predlagala določene ukrepe proti Izraelu, ki jih sicer morajo potrditi še države članice, ter ustavila izplačevanje finančne podpore Izraelu, za kar ne potrebuje potrditve v Svetu EU.

"EU mora odločno ukrepati," so na zunanjem ministrstvu še zapisali v objavi na omrežju X, ki so jo opremili s ključnikoma "mir" in "rešitev dveh držav".

Evropska komisija je danes predlagala suspenz trgovinskih ugodnosti, ki jih ima Izrael v skladu s pridružitvenim sporazumom z unijo, kar bi pomenilo ponovno uvedbo carin na okoli tretjino uvoza blaga iz Izraela. Predloge sicer morajo potrditi države članice EU, pri čemer bi zadoščala podpora kvalificirane večine, tj. 15 držav, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vsega prebivalstva EU.

Komisija je obenem predlagala sankcije proti skrajnima izraelskima ministroma Bezalelu Smotriču in Itamarju Ben Gvirju ter izraelskim naseljencem, ki so odgovorni za nasilje nad Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu. Za uvedbo teh bo potrebno soglasje vseh 27 članic.

Sprejela je tudi odločitev o ustavitvi izplačevanja dvostranske finančne podpore Izraelu, za kar ne potrebuje potrditve v Svetu EU. Gre za financiranje sodelovanja z izraelskimi oblastmi v višini okoli 20 milijonov evrov.

Izrael je v odzivu označil predloge komisije kot "moralno in politično izkrivljene" ter posvaril EU, da bodo ukrepi proti Izraelu "škodovali tudi interesom Evrope". Zunanji minister Gideon Saar je sporočil še, da bodo "na ukrepe ustrezno odgovorili", čeprav upajo, da "to ne bo potrebno".