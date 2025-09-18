Trump / »Antifa je teroristična organizacija«

Ameriški predsednik se je spravil na nasprotnike fašizma

Ameriški predsednik Donald Trump je protifašistično gibanje antifa označil za teroristično organizacijo. V objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social je gibanje označil za "bolno, nevarno, radikalno levo katastrofo" in napovedal, da bo odredil preiskavo tistih, ki ga financirajo.

Kot je zapisal, bo "močno priporočil, da se tiste, ki financirajo antifo, temeljito preišče v skladu z najvišjimi pravnimi standardi in praksami".

Po umoru vplivnega konservativnega aktivista Charlieja Kirka prejšnji teden je Trump s prstom pokazal na retoriko, ki prihaja s strani "radikalne levice". Umor je povezal s političnim nasiljem, ki naj bi ga podžigala "skrajna levica".

Ameriška televizija CNN je navedla izjave uradnika Bele hiše, ki je dejal, da je "to le eden od mnogih ukrepov, ki jih bo predsednik sprejel za obravnavo levičarskih organizacij, ki spodbujajo politično nasilje".

Trump je že med svojim prvim mandatom leta 2020 napovedal, da bo antifo uvrstil na seznam terorističnih organizacij, in sicer potem, ko so po policijskem umoru Georgea Floyda izbruhnili nasilni protesti.

Takrat so pravni strokovnjaki trdili, da takšna poteza nima pravne podlage, da bi jo bilo težko uveljaviti in da bi sprožila vprašanja o svobodi govora, saj zgolj zagovarjanje določene ideologije na splošno ni kaznivo dejanje.

Kritiki so takrat tudi poudarili, da antifa ni klasična organizacija, temveč ohlapno organizirana mreža skupin in posameznikov brez centraliziranega vodstva in strukture.