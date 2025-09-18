Zakaj je Izrael prepovedal vstop 4300 novinarjem

KOMENTAR DNEVA

"Izrael je prepovedal vstop 4300 novinarjem, ki so prispeli tja, da bi šli v Gazo. Vstopa v Gazo niso dovolili niti enemu tujemu novinarju. Zakaj? Ker Izrael noče, da bi kdo poročal o genocidu, ki ga izvaja. Prav tako ubijajo priče dogajanja – palestinske novinarje v Gazi, naše kolege. Genocid in vojne zločine hoče Izrael izvajati v temi, brez kakršnega koli poročanja."

"Opisal bom, kako palestinski novinarji delajo v Gazi. Delajo med porušenimi hišami. Izgubili so svoje domove. Izraelska vojska je ubila 650 članov družin novinarjev. Poleg tega so porušili 1500 hiš, ki so pripadale novinarjem. Uničili so 120 medijskih hiš, to so vse medijske hiše v Gazi: mednarodne, arabske in lokalne, vse je uničeno. Delajo brez hrane, stradajo, živijo v šotorih, ker so izgubili svoje domove, brez mleka za otroke. In zdaj ima novinar nalogo poročati o razmerah v Gazi. A ima družino. Ima otroke, sinove, hčere, ženo, očeta, mamo. Človek je. Izraelska vojska pa vsakodnevno cilja nanje. Nihče jih ne ščiti. Vsi ves čas razmišljajo o tem: kdaj me bodo ubili, ne ALI me bodo … KDAJ nas bodo ubili, saj smo tarče, ker smo novinarji."

(Palestinski novinar Naser Abu Baker, ki je trenutno na obisku v Sloveniji, v intervjuju za oddajo Ob osmih na Radiu Slovenija)