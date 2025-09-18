Kriminalizacija širjenja posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco

V Italiji bo za širjenje fotografij in posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco, brez soglasja oseb, ki so na njih prikazane, zagrožena kazen od enega do pet let zapora

Italijanski senat je v sredo sprejel zakon o umetni inteligenci, ki med drugim uvaja kaznivo dejanje širjenja fotografij in posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco, brez soglasja oseb, ki so na njih prikazane. Za širjenje tovrstnih objav je zagrožena kazen od enega do pet let zapora.

Zakonodajalci so ukrepali po vrsti primerov objav, ki vključujejo pornografske videoposnetke, ustvarjene z umetno inteligenco, v katerih so bile žrtve pogosto ženske, med njimi tudi javne osebnosti.

Po navedbah vlade v Rimu je Italija s sprejetjem zakona postala prva članica EU, ki je sprejela nacionalni pravni okvir, usklajen z aktom EU o umetni inteligenci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"To je pomemben in pravilen korak, h kateremu poziva tudi direktiva EU o boju proti nasilju nad ženskami. S prihodom generativnih tehnologij umetne inteligence se je število lažnih pornografskih vsebin močno povečalo - število prijavljenih primerov se je povečalo za 500 odstotkov. V 99 odstotkih primerov so žrtve ženske."



Julia Unterberger,

senatorka

"To je pomemben in pravilen korak, h kateremu poziva tudi direktiva EU o boju proti nasilju nad ženskami. S prihodom generativnih tehnologij umetne inteligence se je število lažnih pornografskih vsebin močno povečalo - število prijavljenih primerov se je povečalo za 500 odstotkov. V 99 odstotkih primerov so žrtve ženske," je po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA poudarila senatorka Julia Unterberger.

V Italiji je med drugim pomladi odmevala objava lažnih pornografskih posnetkov, v katerih je bil na telesa pornografskih igralk kopiran obraz italijanske premierke Giorgie Meloni, ki je zaradi objav vložila tožbo. Meloni od obtoženih zahteva odškodnino, ki naj bi jo v primeru, da bo s tožbo uspešna, namenila žrtvam nasilja.