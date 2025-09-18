Bodo pametna očala nadomestila pametne telefone?

Nova Facebookova očala imajo vgrajen zaslon

Ameriški tehnološki velikan Meta je v sredo predstavil najnovejša pametna očala, ki jih razvija v sodelovanju s proizvajalcem očal EssilorLuxottica. Ta ima v lasti blagovni znamki Ray-Ban in Oakley. Med drugim so predstavili očala Ray-Ban Display, katerih posebnost je ta, da imajo vgrajen zaslon, poroča francoska tiskovna agencija AFP

Meta že več let sodeluje s francosko-italijansko družbo EssilorLuxottica. Leta 2021 je lastnik Facebooka, Instagrama in WhatsAppa predstavil svoja prva pametna očala za blagovno znamko Ray-Ban, ki uporabnikom omogočajo fotografiranje in snemanje videoposnetkov, poslušanje glasbe in sprejemanje klicev. Podjetji sta skupaj razvili tudi okvir za očala s kamero in zvočniki.

V sredo pa so med drugim predstavili očala Ray-Ban Display,bodo pametna očala z umetno inteligenco postala naslednja pomembna računalniška platforma, ki bo sčasoma nadomestila pametne telefone.Prek slednjega lahko uporabniki med drugim berejo sporočila in gledajo slike. Očala imajo obenem vgrajene senzorje, ki nosilcu omogoča upravljanje z očali s pomočjo rahlih gibov prstov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izvršni direktor podjetja Meta Mark Zuckerberg je napovedal, da bodo pametna očala z umetno inteligenco postala naslednja pomembna računalniška platforma, ki bo sčasoma nadomestila pametne telefone.

Vendar Metin oddelek za virtualno in razširjeno resničnost Reality Labs stalno beleži izgube. V drugem četrtletju letošnjega leta je vknjižil 4,5 milijarde dolarjev izgube, medtem ko so prihodki znašali 370 milijonov dolarjev, navaja AFP.

Po podatkih analitske družbe Grand View Research je bil globalni trg pametnih očal lani ocenjen na skoraj dve milijardi dolarjev, do konca desetletja pa naj bi dosegel 8,26 milijarde dolarjev letno, še poroča AFP.

Podjetje Meta je julija letos postalo tudi tridostotni lastnik družbe EssilorLuxottica.

gZ9IsB72nVk

037skU77XdI