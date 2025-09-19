Trump bi televizijam, ki mu nasprotujejo, odvzel licenco

Ameriški predsednik grozi s cenzuro

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek podprl odločitev ameriške televizijske mreže ABC, ki je ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live zaradi voditeljevih izjav o umoru skrajnodesničarskega aktivista Charlieja Kirka. Ob tem je Trump dejal, da bi tudi nekaterim televizijam, ki mu nasprotujejo, lahko odvzeli licence, poroča britanski BBC.

ABC je v sredo sporočila, da bo ukinila večerno oddajo Kimmla, potem ko je televizijski mreži predsednik Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi komikovih izjav o umoru Kirka.

Kimmel je v monologu v ponedeljkovi oddaji dejal, da je "tolpa Maga obupano poskušala prikazati fanta, ki je umoril Kirka, kot karkoli drugega kot enega izmed njih". Ob tem je primerjal tudi Trumpov odziv na smrt Kirka in ga primerjal s tem, kako "štiriletnik žaluje za svojo zlato ribico".

Predsednik FCC Carr, ki ga je na položaj postavil Trump, je Kimmla obtožil sprevrženega vedenja in ostro namignil, da lahko televizija ABC ostane brez dovoljenj, če ne bo ukrepala. Ta je nekaj ur zatem ukinila oddajo za "nedoločen čas".

Trump je že med obiskom v Združenem kraljestvu na svojem omrežju Truth Social novice o ukinitvi označil za odlične, na poti domov z obiska pa je na svojem letalu dejal, da so televizijske mreže nastrojene proti njemu, navaja BBC.

"Nekje sem prebral, da so bile televizijske mreže 97-odstotno proti meni, 97-odstotno negativne, a sem kljub temu zmagal in to zlahka (na lanskih volitvah). Dajejo mi samo slabo publiciteto. Imajo licenco, mislim pa, da bi jim jo morda morali odvzeti."



Donald Trump,

predsednik ZDA

"Nekje sem prebral, da so bile televizijske mreže 97-odstotno proti meni, 97-odstotno negativne, a sem kljub temu zmagal in to zlahka (na lanskih volitvah). Dajejo mi samo slabo publiciteto. Imajo licenco, mislim pa, da bi jim jo morda morali odvzeti," je dejal ameriški predsednik.

Na novinarski konferenci v Združenem kraljestvu je po poročanju nemške tiskovne agencija dpa, Trump dejal, da je bila večerna oddaja ukinjena, ker Kimmel ni nadarjen in ima slabo gledanost.

"Kimmla so odpustili, ker je imel slabo gledanost bolj kot karkoli drugega. Prav tako je izrekel grozne stvari o velikem gospodu Charlieju Kirku. Kimmel ni nadarjen človek. Imel je zelo slabo gledanost in bi ga morali že zdavnaj odpustiti. Temu lahko rečete svoboda govora ali pa ne. Odpustili so ga zaradi pomanjkanja talenta," je še dejal Trump.

"Medijske hiše se morajo začeti upirati temu, namesto da se mu vdajo."



Barack Obama,

nekdanji predsednik ZDA

Ameriški pisatelji, igralci in vidni demokrati so obsodili suspenz Kimmlove oddaje. Nekdanji predsednik Barack Obama je dejal, da je Trumpova administracija t. i. kulturo izključevanja dviga na novo in nevarno raven, s tem ko z regulativnimi ukrepi grozi medijskim podjetjem, če te ne bodo odpustili novinarjev oz. komentatorjev, ki jim niso všeč.

"Točno takšna vladna prisila je bila namenjena preprečevanju s prvim amandmajem. Medijske hiše se morajo začeti upirati temu, namesto da se mu vdajo," je dejal Obama in izpostavil članek ameriškega novinarja, ki trdi, da ameriška vlada izkorišča svoja pooblastila za zatiranje kritikov.