Se bo vmešal NATO?

Estonija bo po vdoru ruskih letal zaprosila za nujno posvetovanje članic Nata

Estonija bo zaprosila za aktivacijo 4. člena severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju članic Nata, je danes sporočil estonski premier Kristen Michal. Odločitev je sprejel po tem, ko so oblasti v Tallinnu opozorile na rusko kršitev zračnega prostora Estonije.

"Takšna kršitev je popolnoma nesprejemljiva. Estonska vlada se je odločila zahtevati posvetovanja v skladu s 4. členom," je na omrežju X zapisal Michal. Članice zavezništva v skladu s 4. členom lahko zaprosijo za nujna posvetovanja, če menijo, da so ogrožene njihova varnost, ozemeljska celovitost ali politična neodvisnost.

Nad Finskim zalivom so namreč danes po navedbah Tallinna zračni prostor Estonije kršila tri ruska bojna letala MiG-31. Estonija se je v odzivu zavzela za okrepitev političnega in gospodarskega pritiska na Moskvo, incident pa so obsodile številne zaveznice, Evropska unija in zveza Nato.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je po incidentu spregovoril z Michalom ter dodal, da je bil odziv zavezništva hiter in odločen.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sta ruske lovce prestregli dve italijanski letali f-35. Estonski zunanji minister Margus Tsahkna pa je sporočil, da so ruskega odpravnika poslov v Estoniji poklicali na zunanje ministrstvo, da bi mu izročili uradno pritožbo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Do kršitve estonskega zračnega prostora prihaja v času vse večjih napetosti na vzhodnem krilu Nata. Prejšnji teden je namreč Poljska poročala o vdoru več ruskih dronov v njen zračni prostor.