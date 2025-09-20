Moramo biti jasni glede tega, kdo je bil Charlie Kirk

Bil je človek, ki je verjel, da je bil zakon o državljanskih pravicah, ki je temnopoltim podelil volilno pravico, napaka

Ameriški predsednik Donald Trump in zdaj že pokojni Charlie Kirk

© Gage Skidmore / Flickr

Newyorška zvezna kongresnica Alexandria Ocasio Cortez je v petek ostro kritizirala politične poglede umorjenega konservativnega skrajnodesničarskega aktivista Charlieja Kirka, potem ko je večina njenih kolegov in kolegic podprla posebno resolucijo, ki slavi njegovo življenje in dediščino, poročajo ameriški mediji.

Ocasio Cortez je Kirka, ki je bil ubit prejšnjo sredo, opredelila za nevednega in neizobraženega človeka, kolege, ki so glasovali za resolucijo pa obtožila, da potvarjajo zgodovinska dejstva, poroča televizija NBC.

"Moramo biti jasni glede tega, kdo je bil Charlie Kirk - človek, ki je verjel, da je bil zakon o državljanskih pravicah, ki je temnopoltim podelil volilno pravico, napaka. Kdor je po nasilnem napadu na Paula Pelosija trdil, da bi moral nek neverjeten patriot rešiti njegovega brutalnega napadalca, in obtožil Jude, da nadzorujejo ne le univerze, ampak tudi neprofitne organizacije, filme, Hollywood, vse," je dejala poslanka.

"Moramo biti jasni glede tega, kdo je bil Charlie Kirk - človek, ki je verjel, da je bil zakon o državljanskih pravicah, ki je temnopoltim podelil volilno pravico, napaka. Kdor je po nasilnem napadu na Paula Pelosija trdil, da bi moral nek neverjeten patriot rešiti njegovega brutalnega napadalca, in obtožil Jude, da nadzorujejo ne le univerze, ampak tudi neprofitne organizacije, filme, Hollywood, vse."



Alexandria Ocasio Cortez,

newyorška kongresnica

Pri tem je mislila na napad na moža nekdanje predsednice predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi iz katerega so se mnogi, ki sedaj kaznujejo vse domnevno neprimerne izjave o Kirku, leta 2022 norčevali.

Ocasio Cortez je v kongresu odločno obsodila vse oblike političnega nasilja, vendar zavrnila resolucijo o Kirku, ki med drugim trdi, da je neumorno promoviral poenotenje ZDA, kar je označila za povsem neresnično strankarsko in razdiralno trditev.

"Današnja resolucija le poudarja nepremišljenost večine, ki se je odločila za to počastitev izključno na podlagi strankarskih interesov, namesto da bi v tej tragediji združila kongres," je dejala po potrditvi resolucije s 310 glasovi proti 58, pri čemer je z republikanci glasovalo tudi 94 demokratov.

Med njimi je bil vodja manjšine Hakeem Jeffries iz New Yorka, ki si je prislužil ostre kritike levega pola svoje volilne baze, Ocasio Cortez pa si je prislužila ostre kritike nekdanjih zagovornikov svobode govora v ZDA, ki sedaj preganjajo vse, ki opozarjajo na Kirkova stališča ne glede na to, če so obsodili politično nasilje.