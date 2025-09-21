Iskanje brez piškotkov ni možno

»Trenutno ne vidim nobenih možnosti, da bi se vojna končala«

IZJAVA DNEVA

"Trenutno ne vidim nobenih možnosti, da bi se vojna končala, razen če pride do spremembe v ruski eliti. Razen če bi Putin umrl ali bi prišlo do državnega udara ali česa podobnega. Če pride do spremembe v ruski eliti in če bodo nekateri njeni člani pomislili, da jih vojna ne zanima več in se želijo spraviti z Zahodom, ker ne želijo biti s Kitajci, potem se bo kaj spremenilo. Toda tega trenutno ni na obzorju. V prihajajočem desetletju ne vidim nobenih razlogov za samozavestno razmišljanje o povojni obnovi. Najprej moramo zmagati v vojni. Ali vsaj zaščititi Ukrajino, da Rusija vojne ne bo mogla nadaljevati."

(Volodimir Jermolenko, predsednik društva PEN Ukrajina, o tem, ali bo vojna v Ukrajini trajala še dolgo; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)

