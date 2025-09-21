»Trenutno ne vidim nobenih možnosti, da bi se vojna končala«

IZJAVA DNEVA

"Trenutno ne vidim nobenih možnosti, da bi se vojna končala, razen če pride do spremembe v ruski eliti. Razen če bi Putin umrl ali bi prišlo do državnega udara ali česa podobnega. Če pride do spremembe v ruski eliti in če bodo nekateri njeni člani pomislili, da jih vojna ne zanima več in se želijo spraviti z Zahodom, ker ne želijo biti s Kitajci, potem se bo kaj spremenilo. Toda tega trenutno ni na obzorju. V prihajajočem desetletju ne vidim nobenih razlogov za samozavestno razmišljanje o povojni obnovi. Najprej moramo zmagati v vojni. Ali vsaj zaščititi Ukrajino, da Rusija vojne ne bo mogla nadaljevati."

(Volodimir Jermolenko, predsednik društva PEN Ukrajina, o tem, ali bo vojna v Ukrajini trajala še dolgo; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)