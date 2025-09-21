Netanjahu / »Vzpostavljanje palestinske države ogroža obstoj Izraela«

Izraelski premier je prepričan, da je proti Izraelu usmerjena "lažna propaganda"

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je še pred napovedanimi priznanji Palestine s strani več držav dejal, da vzpostavljanje palestinske države ogroža obstoj Izraela. Izraelski vojaški obračun z libanonskim gibanjem Hezbolah pa je po njegovih besedah odprl možnost za mir z Libanonom in Sirijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Boriti se bomo morali tako v ZN kot na vseh drugih prizoriščih proti lažni propagandi, ki je usmerjena proti nam, in proti pozivom k palestinski državi, ki bi ogrozila naš obstoj in služila kot absurdna nagrada za terorizem," je Netanjahu dejal na današnjem zasedanju vladnega kabineta.

Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija so danes priznali Palestino. Ob vse močnejši mednarodni obsodbi Izraela zaradi vojne v Gazi, grozljivih humanitarnih razmerah v palestinski enklavi ter ugotovitvah komisije ZN, da Izrael v Gazi izvaja genocid, naj bi danes Palestino po napovedih priznala tudi Portugalska.

V ponedeljek naj bi Palestino med konferenco o rešitvi dveh držav, ki jo bosta ob robu splošne razprave Generalne skupščine na sedežu ZN v New Yorku gostila Francija in Savdska Arabija, priznalo še več držav, med njimi Francija.

"Naše zmage v Libanonu proti Hezbolahu so odprle okno za možnost, ki si je pred našimi nedavnimi operacijami in dejanji sploh nismo mogli predstavljati: možnost miru z našimi severnimi sosedi," je Netanjahu danes še povedal članom izraelskega vladnega kabineta.

"Pogovarjamo se s Sirci - dosežen je določen napredek, a pred nami je še dolga pot," je dodal.

Sirija in Izrael sta tehnično v vojni od leta 1948, vendar sta državi po strmoglavljenju sirskega vladarja Bašarja al Asada začeli neposredna pogajanja. V Libanonu pa Izrael napada cilje Hezbolaha kljub novembrskemu premirju, ki naj bi končalo več kot eno leto trajajoče sovražnosti s tem gibanjem, ki ga podpira Iran.