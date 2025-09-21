Zakaj je Svoboda na zadnjih volitvah dosegla dober rezultat

IZJAVA DNEVA

"Tako kot že nekatere stranke pred njo je namreč tudi Svoboda lahko nastala in dosegla dober rezultat na volitvah zato, ker so bili ustvarjeni določeni pogoji, ki so ji to omogočili. Eden izmed njih je recimo, da je velik del slovenskega volilnega telesa odklonilen do pretiranih političnih skrajnosti tako v levo kot desno. S tem ti volilci 'padejo' v sredinski liberalni blok, hkrati pa je ta del volilnega telesa tudi hitro nezadovoljen in se dejansko vede precej potrošniško – vedno išče kaj novega, drugega."

(Politolog Marinko Banjac o tem, da je Gibanje Svoboda nastalo praktično 'iz nič' in da je rezultat prodornosti zgolj ene same osebe, to je njenega predsednika; via Dnevnikov Objektiv)