Tanja Fajon / »Slovenija pozdravlja priznanje Palestine v več državah«

Slovenija pozdravlja priznanje Palestine v več državah, je na družbenem omrežju X v nedeljo zvečer sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je izrazila pričakovanje, da bo današnja konferenca za rešitev dveh držav v New Yorku prvi korak k trajnemu miru in sobivanju med Palestino in Izraelom.

Britanski premier Keir Starmer je v nedeljo sporočil, da Združeno kraljestvo uradno priznava Palestino. Skoraj sočasno sta kanadski premier Mark Carney in avstralski premier Anthony Albanese sporočila, da palestinsko državo priznavata tudi Kanada in Avstralija. Nekaj ur kasneje je Palestino priznala tudi Portugalska.

Danes naj bi Palestino med konferenco o rešitvi dveh držav, ki jo bosta ob robu splošne razprave Generalne skupščine na sedežu ZN v New Yorku gostili Francija in Savdska Arabija, priznalo še več držav, med njimi Francija.

Palestino trenutno priznava približno 150 od skupaj 193 držav članic ZN, med njimi tudi Slovenija, ki jo je priznala junija lani.

Priznanju odločno nasprotujeta Izrael in njegova tesna zaveznica ZDA. Že ob napovedi priznanja sta opozorila, da je priznanje Palestine diplomatsko darilo palestinskemu gibanju Hamas po napadu na Izrael 7. oktobra 2023.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je nedavno znova zatrdil, da palestinske države ne bo, je v nedeljo dejal, da bi ustanovitev palestinske države ogrozila obstoj Izraela.