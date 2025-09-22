Umetna inteligenca za reševanje zahtevnih znanstvenih in tehnoloških izzivov

V Ljubljani se danes začenja mednarodna konferenca AI for Science

V Ljubljani se danes začenja mednarodna konferenca AI for Science, ki bo združila strokovnjake, ki umetno inteligenco uporabljajo za reševanje izzivov na različnih znanstvenih področjih. Kot poudarjajo organizatorji, gre za enega najcelovitejših dogodkov na področju umetne inteligence v znanosti v Evropi doslej.

Konferenca bo potekala do petka na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Poleg nje pri organizaciji dogodka sodelujejo še Institut Jožef Stefan, Univerza v Novi Gorici in Slovensko društvo za umetno inteligenco (SLAIS).

Kot so v sporočilu za javnost poudarili organizatorji, bo dogodek združil vrhunske domače in mednarodne strokovnjake, ki umetno inteligenco uporabljajo za reševanje zahtevnih znanstvenih in tehnoloških izzivov.

Na konferenci se bodo med drugim posvetili temam, kot so tovarne umetne inteligence ter uporaba umetne inteligence v znanostih o materialih, življenju, okolju, v fiziki, pri raziskovanju vesolja, pa tudi v digitalni humanistiki.

Organizatorji pričakujejo več kot 200 udeležencev iz vse Evrope, ZDA, Japonske, Nove Zelandije in drugih držav. Več kot 20 slavnostnih govorcev in vabljenih predavateljev pa bo predstavilo prelomne dosežke v medicini, fiziki, znanosti o materialih, digitalni humanistiki in raziskavah okolja.

Krovni dogodek, okoli katerega so oblikovali AI for Science, je uveljavljena konferenca Discovery Science, ki bo letos doživela 28. izdajo. Tokrat so k sodelovanju povabili še projekta SLAIF in AI4Sci, s čimer so razširili nabor tematskih sklopov.

V okviru konference bodo predstavili tudi znanstvene dosežke projekta SMASH (Machine Learning for Science and Humanities). Kot so navedli organizatorji, gre za edinstveni evropski podoktorski program, ki povezuje pet vodilnih slovenskih raziskovalnih institucij ter več kot 40 domačih in mednarodnih partnerjev. Projekt omogoča 50 vrhunskim raziskovalcem z vsega sveta, da v Sloveniji in tujini razvijajo aplikacije umetne inteligence na področjih fizike, podnebnih znanosti, medicine, jezikoslovja in podatkovne znanosti.

Slovenija sicer na področju umetne inteligence ni novinka. Uvršča se med države z vrhunskimi raziskovalci in izjemno kompetentnimi raziskovalnimi skupinami. Raziskovalne skupine z Univerze v Ljubljani, Instituta Jožef Stefan, Univerze v Novi Gorici in drugih institucij sodelujejo v mednarodnih projektih, razvijajo inovativne diagnostične metode v medicini ter testirajo umetno inteligenco v povezavi s prostorskim modeliranjem, fiziko, družboslovjem in humanistiko.

Konferenca po prepričanju organizatorjev nudi tudi izjemno priložnost, da potencial umetne inteligence v znanosti predstavijo širši javnosti.