»Ko so ljudje izolirani, začnejo glasovati za skrajno desnico«

IZJAVA DNEVA

"Ko so ljudje izolirani in ne čutijo, da pripadajo mobiliziranemu razredu, ki brani njihove interese, začnejo glasovati za skrajno desnico, saj menijo, da je to stranka, ki jih upošteva, to pa je seveda popolnoma napačno. Težava je, da se počutijo prezrte, pozabljene, prezirane od elit, sistema. Zato želijo glasovati za stranko, ki pravi, da je proti sistemu. Toda skrajno desne stranke niso proti sistemu. One so sistem in milijoni ljudi glasujejo zanje. Kar se dogaja v naših državah z vzponom skrajne desnice, je grozno. Toda potrebujemo novo levico, ki se bo osredinila na ustvarjanje javnih storitev, saj je neoliberalna agenda, ki je privedla do razgradnje javnih storitev, zdravstvenega varstva, izobraževanja, stanovanj, prometa itn., razjezila ljudi. Počutijo se popolnoma odrinjene. Zato glasujejo za Nacionalno fronto v Franciji, za fašistično stranko. Da bi protestirali proti razgradnji socialne države in proti temu, da se sistem ne zmeni zanje."

(Francoski pisatelj, filozof in sociolog Didier Eribon o tem, zakaj ljudje volijo skrajno desnico; v intervjuju za Radio Ars)

Didier Eribon

