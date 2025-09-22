»Države, ki izrekajo takšne obtožbe, z njimi tvegajo stopnjevanje napetosti«

Rusija je zanikala kršenje zračnega prostora zveze Nato in hkrati opozorila, da države, ki izrekajo takšne obtožbe z njimi tvegajo stopnjevanje napetosti

Rusija je danes zanikala kršenje zračnega prostora zveze Nato in hkrati opozorila, da države, ki izrekajo takšne obtožbe, z njimi tvegajo stopnjevanje napetosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odziv sledi nedavnim obtožbam Tallinna, da so ruska bojna letala kršila zračni prostor Estonije.

"Takšne izjave smatramo za prazne, neutemeljene in nadaljevanje popolnoma neustavljive politike države, ki stopnjuje napetosti in spodbuja konfrontacijsko vzdušje," je na novinarsko vprašanje o obtožbah Estonije o ruski kršitvi zračnega prostora odgovoril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Dodal je še, da ruska vojska deluje "v okviru mednarodnega prava, vključno s tistim, ki se nanaša na lete".

Odziv sledi obtožbam Tallinna, da so tri ruska bojna letala v petek kršila zračni prostor Estonije. Slednja se je nato zavzela za okrepitev političnega in gospodarskega pritiska na Moskvo. Rusko obrambno ministrstvo je sicer že v petek zanikalo obtožbe in pojasnilo, da so letala delovala v skladu z mednarodnimi predpisi o zračnem prostoru.

O kršitvah zračnega prostora Estonije bo danes na izrednem zasedanju v New Yorku razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. V torek pa se bodo veleposlaniki članic Nata sešli na pogovorih, potem ko je Estonija zaradi incidenta aktivirala 4. člen severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju članic zavezništva.

V zadnjem času prihaja do vse večjih napetosti na vzhodnem krilu Nata. Poljska je namreč 10. septembra poročala o vdoru več ruskih dronov v njen zračni prostor. Letala članic Nata pa so v nedeljo v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltskim morjem prestregla rusko izvidniško letalo, ki je izklopilo transponderje in ignoriralo prošnje za stik.