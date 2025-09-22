»Slovenija mora zagotoviti varne poti vsem, katerih življenja so ogrožena«

Več nevladnih organizacij je v luči spopadov širom sveta pozvalo vlado k zavezanosti reševanja življenj

Novinarska konferenca ob predstavitvi peticije na Trgu republike v Ljubljani

© Črt Piksi

Slovenija mora zagotoviti varne poti vsem, katerih življenja so ogrožena zaradi spopadov, genocida ali drugih oblik nasilja in ki imajo vez s Slovenijo zaradi sorodnikov, izobraževanja ali dela, so danes v Ljubljani poudarili predstavniki več nevladnih organizacij. V luči spopadov širom sveta so pozvali vlado k zavezanosti reševanja življenj.

"Skupaj nas je združilo prepričanje, da mora Slovenija zagotoviti varne in zakonite poti za ljudi, katerih življenja so neposredno ogrožena zaradi genocida, vojn in preganjanja," je ob predstavitvi peticije na novinarski konferenci na Trgu republike dejala predstavnica Amnesty International Slovenije.

Oprla se je zlasti na konflikt v Gazi in pri tem opozorila, da so Palestinke in Palestinci ujeti na območju, kjer je možnost preživetja vsak dan manjša. "V času, ko svet pretresajo spopadi, nasilje in nepredstavljivo trpljenje, si ne moremo več zatiskati oči," je nadaljevala in pozvala vlado k ukrepanju.

Amnesty International Slovenije

"V peticiji zahtevamo, da Slovenija prevzame svojo moralno in pravno odgovornost, da zagotovi varne poti za ljudi, ki bežijo pred genocidom, vojno in preganjanjem, da olajša združitev družin, ki so razpete med Slovenijo in območji spopadov, da okrepi mehanizme za zdravstvene evakuacije in omogoči zdravljenje ranjenih ter bolnih, ki nimajo druge možnosti preživetja," je pojasnila.

Predstavniki nekaterih izmed pobudnic peticije, med katerimi so tudi Gibanje za pravice Palestincev, Mirovni inštitut, Greenpeace Slovenija in PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, so opozorili, da se v Gazi odvija genocid in poudarili, da njihove zahteve niso vprašanje birokracije, temveč vprašanje človečnosti.

Strinjali so se, da bi morala Slovenija nemudoma ukrepati. Predstavnica Amnesty International Slovenije je še opozorila, da peticija za varne poti in zdravstvene evakuacije "ni in ne sme biti razumljena kot podpora prisilni preselitvi Palestink in Palestincev iz Gaze". "Mora iti izključno za reševanje življenj," je dodala.

Ob tem je pozvala k podpisu peticije, ki jo je oblikovalo in podprlo 35 organizacij in kolektivov iz vse Slovenije, na spletni strani Amnesty International Slovenije. Ta bo možen do konca oktobra, nato pa bodo peticijo predali predsedniku vlade Robertu Golobu.