»Palestine, kljub vztrajnemu morilskemu naprezanju, ne bo mogoče izbrisati z obličja Zemlje«

IZJAVA DNEVA

"Ob današnjem izraelskem genocidu nad nedolžnim palestinskim narodom, ki sem ga na potovanjih spoznal in ga globoko cenim, lahko rečem: temu stanju se moramo upirati z močjo prepričanja, vsakodnevnim naprezanjem, s prodornimi mislimi in kulturo. To pomeni stalno budnost, konkretno pomoč, bobneče in glasno opozarjanje, nenehen protest in vztrajno drezanje na vest tistih, ki genocid podpirajo. Gre predvsem za politike in gospodarstvenike, ki dobro vedo, da brez navadnih ljudi - državljanov niso nič. Zato je vztrajno pritiskanje na mišljenje edino pravilno. Jasno je, da Palestine, kljub vztrajnemu morilskemu naprezanju, ne bo mogoče izbrisati z obličja Zemlje. Škoda pa je vsakega nedolžnega otroka, ki umre prav ta trenutek, ko odgovarjam na vprašanja."

(Pisatelj in novinar Dušan Jelinčič o tem, ali se je današnji vojni genocidni noriji sploh mogoče učinkovito upirati z besedami in s kulturo; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)