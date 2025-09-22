V Italiji splošna stavka in demonstracije v podporo Palestincem v Gazi

Shoda v Rimu se je udeležilo več deset tisoč ljudi

© Janez Zalaznik

Po vsej Italiji danes poteka splošna stavka, ki so jo v znak solidarnosti s Palestinci v Gazi sklicali sindikati. Ti vlado v Rimu pozivajo k prekinitvi vezi z Izraelom. Prizadet je javni promet, zaprta so pristanišča. Protestu so se pridružili tudi študenti, ki so blokirali univerze. V številnih mestih so potekale množične demonstracije.

Delavci po vsej Italiji so danes ustavili delo, da bi se udeležili stavke, ki so jo sklicali lokalni sindikati v znak protesta proti razmeram v Gazi. Stavka se je začela opolnoči in bo trajala do 23. ure.

Zveza sindikatov USB je pozvala k "takojšnji prekinitvi odnosov s teroristično državo Izrael, kar je konkreten način, kako se Italija lahko in mora odzvati na genocid, ki se dogaja", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Protest vključuje vse sektorje, od javnega do zasebnega potniškega prometa, železnic, pa tudi šole ter javne storitve. V železniškem sektorju so udeležbo napovedali zaposleni več podjetij, med drugim Trenitalia, Italo in Trenord.

V Rimu so zaradi velikih zamud odpovedali nekatere regionalne vlake, železniška postaja Termini pa je zaradi demonstracij zaprta. Po navedbah organizatorjev se je protestnega shoda v prestolnici udeležilo 100.000 ljudi, medtem ko jih je bilo po ocenah policije kakih 20.000.

Stavko so napovedali tudi v pomorskem prometu, prizadeta so nekatera pristanišča. V Genovi in Livornu so protestniki onemogočili dostop do pristanišča. Več tisoč ljudi se je zbralo tudi pred vhodom v tržaško pristanišče, pri čemer je nekaj protestnikov po poročanju Primorskega dnevnika skušalo vdreti vanj.

Kasneje so se protestniki podali proti središču Trsta, pri čemer so se ločili v dve skupini. Nekateri bolj nasilni so na poti uničevali smetnjake in prometne znake ter metali kamenje na policiste, ki so v odgovor uporabili solzivec, še navaja Primorski dnevnik.

Demonstracije so danes potekale v več kot 80 italijanskih mestih pod geslom Blokirajmo vse, poroča bruseljski portal Politico. V Milanu, kjer naj bi se zbralo 50.000 ljudi, so udeleženci pozivali k prekinitvi ognja v Gazi in izrazili podporo flotilji Global Sumud, ki skuša v Gazo po morju dostaviti več ton humanitarne pomoči. Nekaj protestnikov se je po poročanju Anse v bližini glavne milanske železniške postaje spopadlo s policijo.

V Bologni se je na ulice odpravilo več kot 10.000 ljudi, protesti pa so potekali tudi v Torinu, Firencah, Neaplju in na Siciliji. V Firencah so protestniki blokirali dostop do pomembne avtoceste, v Benetkah pa so korakali do pristanišča s transparenti z napisom Gaza gori, blokirali bomo vse.

Protestom so se pridružila tudi študentska združenja. Študenti so med drugim v Rimu, Torinu in Milanu blokirali vhode na univerzo, v Bologni pa so po poročanju Rai News prekinili pouk in blokirali vstop v predavalnice.

Predstavniki študentskih organizacij so pozvali vlado, naj ustavi pošiljke orožja Izraelu, šole in univerze pa, naj nemudoma prekinejo sporazume z Izraelom in njegovimi orožarskimi podjetji.