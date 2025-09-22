Podnebni ukrepi ZDA pod Trumpom po ugotovitvah raziskave kritično nezadostni

Trump je izstopil iz Pariškega podnebnega sporazuma

© Gage Skidmore / Flickr

Izvajalci projekta Climate Action Tracker (CAT) so na podlagi analize ukrepov administracije Donalda Trumpa za blažitev podnebnih sprememb oceno ukrepov ZDA znižali z "nezadostno" na "kritično nezadostno". Kot poudarjajo, gre za najbolj agresivno in obsežno spremembo podnebne politike, ki so jo v okviru projekta kdaj analizirali.

Administracija predsednika ZDA izvaja program sistematičnega razveljavljanja podnebnih ciljev, politik in financiranja blažitev podnebnih sprememb, hkrati pa spodbuja proizvodnjo in porabo fosilnih goriv doma in v tujini. S tem je popolnoma spremenila pristop prejšnje administracije na področju podnebnih ukrepov, so v sporočilu za javnost zapisali pri projektu CAT.

ZDA so s Trumpom izstopile iz pariškega podnebnega sporazuma. S tem so razveljavile podnebne cilje administracije Joeja Bidena za leta 2030, 2035 in 2050.

"Politike in ukrepi administracije Trumpa bodo znatno upočasnili, vendar ne ustavili zmanjševanje izpustov v ZDA," so zapisali v CAT.

Na podlagi analize CAT se bodo izpusti v ZDA pod Trumpovo administracijo do leta 2030 glede na leto 2005 znižali za od 19 do 30 odstotkov. Na podlagi prizadevanj Bidnove administracije bi ZDA do konca desetletja količine izpustov v primerjavi z letom 2005 zmanjšale za od 29 do 39 odstotkov.

"V času, ko ZDA doživljajo rekordne vplive podnebnih sprememb, od gozdnih požarov do poplav, močnih neviht in tornadov, naša nova ocena za ZDA pripoveduje žalostno zgodbo o brezpogojni podpori vlade fosilnim gorivom in njenem popolnem ignoriranju dolgoročnih podnebnih posledic," je izsledke komentiral glavni avtor raziskave Finn Hossfeld iz partnerske organizacije NewClimate Institute.

Kot je ocenil Niklas Höhne, prav tako iz organizacije NewClimate Institute, gre za "najbolj agresivno in obsežno spremembo podnebne politike, ki jo je CAT kdaj analiziral".

Höhne je kot dobro novico izpostavil dejstvo, da je še vsaj nekaj vlad zveznih držav, ki so odločene nadaljevati pot razogljičenja.

Bill Hare iz partnerske organizacije Climate Analytics pa je opozoril, da ZDA na račun obsežne podpore Trumpove administracije fosilnim gorivom in zaviranja uvajanja čiste energije grozi zaostajanje za Kitajsko. Slednja povečuje proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in električnih vozil.