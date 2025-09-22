80. obletnica Združenih narodov / Guterres pozval k sodelovanju med državami

Jutri se začne splošna razprava

© UN Photo / Jean-Marc Ferré

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na današnjem slavnostnem zasedanju v počastitev 80. obletnice ustanovitve ZN pozval države članice, naj sodelujejo pri reševanju svetovnih kriz in doseganju napredka na številnih področjih, saj človeštvo nima druge izbire.

Posebno zasedanje so pripravili dan pred začetkom splošne razprave svetovnih voditeljev na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN pod vodstvom predsednice Annalene Baerbock, ki se ga med drugim udeležuje tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.

Guterres je danes v svojem nagovoru spomnil, da so Združeni narodi nastali na ruševinah druge svetovne vojne, vodili pa so jih ljudje, ki so bili v njej neposredno udeleženi, kot je bil denimo ranjeni britanski veteran Brian Urquhart, ki je med drugim prisostvoval osvoboditvi koncentracijskega taborišča Bergen-Belsen.

"Videli so najhujše plati človeštva - grozote taborišč, krutost bojev, popolnoma uničena mesta. In zaradi tega so se odločili, da bodo služili miru," je dejal Guterres in zavrnil "mit", da je želja po miru naivna, edina pot pa je politika moči in zasledovanja lastnih interesov.

"Z ustanovitvijo ZN so ustvarili nekaj izjemnega. Kraj, kjer se lahko vse države - velike in majhne - združijo, da rešijo probleme, ki jih nobena država ne more rešiti sama. Vendar so v tem trenutku načela Združenih narodov pod pritiskom kot še nikoli doslej," je dejal Guterres in pri tem naštel krizne situacije v Gazi, Ukrajini in Sudanu. Omenil je tudi druge konflikte po svetu, naraščanje lakote in hude posledice podnebnih sprememb.

Opozoril je, da današnji vse bolj večpolarni svet ne more obstati brez mednarodnih ustanov, zato je pozval k obrambi in krepitvi Združenih narodov.

"V preteklih letih je naša organizacija vodila pot do nekaterih največjih dosežkov človeštva - izkoreninjenje črnih koz, obnova ozonskega plašča in predvsem preprečevanje tretje svetovne vojne," je dejal Guterres. Ob tem je napovedal, da se bodo nadaljevale in stopnjevale preizkušnje, kot so boj proti revščini in vojnam, podnebnim spremembam, neobrzdanemu napredku tehnologije in militarizaciji vesolja.

"Da bi se spopadli s temi izzivi, se spomnimo na to, kar so vedeli naši ustanovitelji - edina pot naprej je skupna. Spoprimimo se s tem trenutkom z jasnostjo, pogumom in prepričanjem ter uresničimo obljubo miru," je sklenil Guterres, ki mu prihodnje leto poteče drugi mandat na čelu ZN. Pri tem je slišati vse več pozivov, da je čas za prvo generalno sekretarko, kar je danes omenila tudi predsednica Pirc Musar.