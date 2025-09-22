Pirc Musar na okrogli mizi WHO za krepitev zdravstvene enakosti

Predsednica je v New Yorku na zasedanju generalne skupščine

© Mateja Jordovič Potočnik / WikiCommons

Predsednica države Nataša Pirc Musar je na okrogli mizi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o socialni participaciji in enakosti v zdravju, ki je potekala ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku, opisala dosežke Slovenije ter pozvala h krepitvi zdravstvene enakosti, družbenega udejstvovanja in mednarodnih partnerstev.

Na okrogli mizi so poleg Pirc Musar in ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel sodelovali predsednik Kenije William Ruto, nekdanja islandska premierka Katrin Jakobsdottir in regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge, dogodek pa so med drugim podprle še Brazilija, Tajska, Španija, Tunizija in več drugih držav.

"Slovenija zelo dobro sodeluje z WHO in direktor Kluge je bil večkrat v Sloveniji. WHO se zaradi izstopanja ZDA sooča s pomanjkanjem financiranja in išče nove priložnosti ter projekte," je predsednica dejala v izjavi za STA pred okroglo mizo z naslovom Družbena participacija kot gonilo zdravstvene enakosti in odpornih družb.

"Poudarila bom, kako pomembna je preventiva v zdravstvu, ki je osnova človekovega dostojanstva in miru v posameznih državah. Slovenija lahko tu veliko pokaže, imamo veliko projektov, ki dajejo sijajne rezultate in svet to opazuje. Smo med najboljšimi na svetu glede nizke smrtnosti novorojenčkov," je dodala.

Na okrogli mizi pa je povedala, da Slovenija veliko vlaga v institucionalizacijo družbenega udejstvovanja v zdravstvu skupaj s civilno družbo. Pristop zajema vzpostavitev pravnih podlag za udeležbo državljanov pri odločanju, sofinanciranje civilne družbe in neprofitnih organizacij ter oblikovanje platform za izmenjavo najboljših praks.

Kot uspešen primer je Pirc Musar izpostavila preprečevanje epidemije aidsa z naložbami v nevladne organizacije, podporo centrom za pomoč odvisnikom in uspeh s presejalnim pregledom debelega črevesja (Svit), kjer se je po uvodni zadržanosti povečala tudi udeležba moških.

"Za povečanje udeležbe smo se povezali z nevladnimi organizacijami, ki uživajo veliko zaupanje, kot so prostovoljni gasilci in strokovna združenja policistov, lovcev in celo frizerjev," je dejala.

Izpostavila je še hitro podporo prebivalstvu glede duševnega zdravja po poplavah leta 2023 in vključevanje mladih v spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

"Zelo sem ponosna, da si naša mladina ne prizadeva samo za zdravo prihodnost v Sloveniji, temveč je ustanovila tudi Mednarodno zvezo za zdravje mladih, ki je bila sprejeta v Mladinski svet WHO," je dejala.

Podobno so svoje izkušnje s socialno participacijo v zdravstvu predstavili drugi udeleženci dogodka - Benilda Batzin iz Gvatemale je denimo opisala izkušnje z domorodnim prebivalstvom, o programih v Španiji pa je spregovorila ministrica za zdravje Monica Garcia Gomez.