Fajon / »Ko surova sila nadomesti pravo, to ne prinese varnosti«

Zunanja ministrica Tanja Fajon je na konferenci v podporo rešitvi dveh držav pozdravila vrsto novih priznanj palestinske državnosti

Ko surova sila nadomesti pravo, to ne prinese varnosti ampak nestabilnost in radikalizacijo za več generacij, je na ponedeljkovi konferenci v podporo rešitvi dveh držav dejala zunanja ministrica Tanja Fajon in pozdravila vrsto novih priznanj palestinske državnosti.

"Slovenija ostaja prepričana, da je sporazumna in trajnostna rešitev z dvema državama edina izvedljiva pot k miru na Bližnjem vzhodu. Ta ne more obstajati brez legitimne in sposobne palestinske uprave, ki potrebuje reforme, pa tudi mednarodno podporo," je dejala Fajon.

"Grozeče podobe stradajočih otrok v Gazi so posledica namernih odločitev. To je katastrofa, ki jo je povzročil človek. Gaza trpi zaradi tega, kar mednarodno pravo opredeljuje kot genocid. To zahteva jasnost besed - in nujnost ukrepanja. Države vztrajajo, da mora zakon veljati enako - za močne in za šibke," je dejala in omenila slovensko priznanje Palestine.

Ponovno je pozvala k trajnemu premirju, izpustitvi vseh talcev, zaščiti civilistov in dostopu humanitarne pomoči. "Smo na prelomnici. Pozdravljamo najnovejša priznanja in vztrajamo, da morajo drugi slediti temu zgledu. Zgodovina ne bo prizanesljiva do oklevanja. Brez obžalovanja se bo spominjala tistih, ki so molčali, ko se je odvijal genocid," je sklenila ministrica.

Konferenco je vodil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je ob tej priložnosti priznal Palestino, potem ko so to v zadnjih dneh storile tudi Portugalska, Velika Britanija, Kanada in Avstralija, med konferenco pa poleg Francije še Belgija, Malta, Luksemburg, Monako, Andora.

Japonski zunanji minister Takeshi Iwaya je dejal, da je priznanje le vprašanje časa. Palestino tako trenutno priznava že več kot 150 od skupaj 193 držav članic ZN, med njimi od junija lani tudi Slovenija.

Priznanju palestinske države odločno nasprotujeta Izrael in njegova tesna zaveznica ZDA. Že ob napovedih priznanj na konferenci sta opozorila, da je to diplomatsko darilo terorističnemu gibanju Hamas, izraelski diplomati pa so konferenco opredelili kot cirkus.

Udeležence konference sta nagovorila generalni sekretar ZN Antonio Guterres in predsednica Generalne skupščine ZN Annalena Baerbock. Oba sta poudarila potrebo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, osvoboditvi vseh preostalih izraelskih talcev in vzpostavitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu.

Zbrane je prek videopovezave nagovoril tudi palestinski predsednik Mahmud Abas, ki se konference ni mogel udeležiti v živo, ker so mu oblasti v ZDA zavrnile vizum. Palestinsko gibanje Hamas je pozval, naj preda orožje, da bi lahko dosegli prekinitev ognja, trajen mir in stabilnost.

Palestina ne bo mogla v ZN, dokler je ne priznajo ZDA, ki imajo v Varnostnem svetu ZN pravico do veta. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v ponedeljek ponovila, da predsednik Donald Trump nasprotuje priznanjem.

Fajon se je v New Yorku v ponedeljek udeležila tudi srečanja zunanjih ministrov EU, na katerem so govorili o pomenu ohranjanja multilateralizma ter o aktualnih krizah in konfliktih. Sodelovala je še na ministrskem srečanju o zdravstvenem sistemu v Gazi, na katerem je predstavila aktivnosti Slovenije, vključno z rehabilitacijo otrok iz Gaze.

Zvečer je skupaj z zunanjim ministrom Kuvajta in izvršno direktorico Security Council Report gostila večerjo desetih nestalnih članic Varnostnega sveta ZN in petih novo izvoljenih članic.

Fajon je spremljala tudi predsednico Natašo Pirc Musar na dvostranskem srečanju z Guterresom, kjer je bila v ospredju pogovora Palestina, prihodnost ZN ter delovanje Slovenije v ZN. Pri tem je generalni sekretar pohvalil delovanje Slovenije, ki ne pristaja na dvojne standarde, je sporočilo ministrstvo.

Pirc Musar je na omrežju X javila, da je podprla prizadevanja Guterresa za reformo ter ohranitev multilateralizma, češ da so stabilne mednarodne organizacije ter odločno vodenje v času globalnih izzivov ključni za krepitev zaupanja v mednarodno sodelovanje.