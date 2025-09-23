Po Franciji še več evropskih držav priznalo Palestino

Poleg Francije so med konferenco o rešitvi dveh držav na sedežu ZN v New Yorku Palestino priznale še Belgija, Andora, Luksemburg, Malta in Monako

Protest za priznanje Palestine v Ljubljani leta 2014

© Borut Krajnc

Poleg Francije so v ponedeljek med konferenco o rešitvi dveh držav na sedežu ZN v New Yorku Palestino priznale še Belgija, Andora, Luksemburg, Malta in Monako, poročajo tuje tiskovne agencije. S tem Palestino priznava večina evropskih držav in že skoraj 80 odstotkov od skupno 193 članic ZN.

"S to pobudo nadaljujemo s podporo mednarodnemu pravu, zlasti pravici narodov do samoodločbe," je na konferenci, ki sta jo gostila francoski predsednik Emmanuel Macron in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, povedal belgijski premier Bart de Wever. Zagotovil je, da je rešitev dveh držav še mogoča, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Francija, Belgija, Andora, Luksemburg, Malta in Monako so Palestino priznali po tem, ko so to v nedeljo že storili Združeno kraljestvo, Portugalska, Kanada in Avstralija. Palestino tako trenutno po poročanju francoske tiskovne agencije AFP priznava že skoraj 80 odstotkov od skupno 193 članic ZN. Med njimi je od junija lani tudi Slovenija.

Priznanju palestinske države odločno nasprotujeta Izrael in njegova tesna zaveznica ZDA. Že ob napovedih priznanj na konferenci sta denimo opozorila, da je to diplomatsko darilo gibanju Hamas.

ZDA in Izrael sta tudi bojkotirala konferenco, izraelski veleposlanik pri ZN Danny Danon pa je napovedal, da bo Izrael o odzivu na priznanja razpravljal, ko se bo premier Benjamin Netanjahu prihodnji teden vrnil v Izrael, poroča tiskovna agencija Reuters.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je medtem na konferenci pozval k nadaljnjim priznanjem Palestine. "Pozivamo vas, da podprete Palestino, da postane polnopravna članica Združenih narodov," je še dejal prek videopovezave, saj se konference ni mogel udeležiti v živo, ker so mu oblasti v ZDA zavrnile vizum.