Trump / »Antifa je militaristično, anarhistično gibanje«

Predsednik ZDA Donald Trump je podpisal odlok, s katerim je skrajno levo in antifašistično gibanje antifa opredelil kot domačo teroristično organizacijo

Predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek podpisal odlok, s katerim je skrajno levo in antifašistično gibanje antifa opredelil kot domačo teroristično organizacijo. Bela hiša je ob tem antifo obtožila, da poziva k strmoglavljenju vlade, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

"Antifa je militaristično, anarhistično gibanje, ki izrecno poziva k strmoglavljenju vlade ZDA, organov pregona in našega pravosodnega sistema. (...) Zahvaljujoč vodstvu predsednika Trumpa so zdaj uvrščeni med domače teroristične organizacije," je sporočila Bela hiša.

Kot piše v odloku, antifa uporablja izpopolnjene mehanizme za zaščito identitete članov in skrivanje virov financiranja. V skladu z odlokom lahko organi pregona ukrepajo proti vsem, ki trdijo, da delujejo v imenu antife, oziroma proti tistim, katerim je antifa ali oseba, ki trdi, da deluje v imenu antife, zagotovila materialno podporo.

Trump je že po umoru konservativnega aktivista Charlieja Kirka v sredo napovedal, da bo antifo označil za teroristično organizacijo. V objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social je gibanje označil za "bolno, nevarno, radikalno levo katastrofo" in napovedal, da bo odredil preiskavo tistih, ki ga financirajo.

Antifa je sicer bolj podobna gibanju kot organizirani skupini, saj nima voditeljev ali formalne organizacije. Nekateri kritiki tako pravijo, da bi bila lahko Trumpova poteza izgovor za zatiranje nestrinjanja z njim in napad na politične tekmece, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

