Letališči zaradi dronov začasno zaprti

Danska in Norveška sta ponoči začasno zaprli letališči v Koebenhavnu in Oslu, potem ko so v bližini opazili drone. Obe letališči so zgodaj zjutraj znova odprli, a zamude naj bi trajale še ves dan.

Danska in Norveška sta ponoči začasno zaprli letališči v Koebenhavnu in Oslu, potem ko so v bližini opazili drone. Preiskava, tudi o morebitni povezavi med incidentoma, še poteka. Zaenkrat so pristojni sporočili le, da je z droni upravljal nekdo "usposobljen". Obe letališči so zgodaj zjutraj znova odprli, a zamude naj bi trajale še ves dan.

V bližini danskega letališča so v ponedeljek zvečer opazili več velikih dronov, zaradi česar so za skoraj štiri ure ustavili promet in letala preusmerili na druga letališča.

Natančnega števila ali vrste letalnikov še ne morejo potrditi. "Ni znano, od kod so droni prišli. Prav tako ni znano, kam so odleteli," je na novinarski konferenci v danski prestolnici dejal predstavnik policije Jakob Hansen.

Pri ugotavljanju njihovega izvora sodelujejo z dansko vojsko in obveščevalno službo, je dejal, na vprašanje, če so bili droni ruskega izvora, pa je odgovoril, da tega ne more niti potrditi niti zanikati. V okviru preiskave je napovedal več ukrepov, podrobnosti pa ni pojasnil.

Kasneje je policijski inšpektor Jens Jespersen povedal, da število, velikost in vzorci letenja dronov kažejo na to, da je z njimi upravljal nekdo usposobljen. "Ne vem pa, kateri usposobljen storilec," je dodal.

Droni so se nad letališčem zadrževali več kot tri ure, pri čemer so zapuščali in se vračali na območje, preden so dokončno odleteli stran. Na prizorišče so napotili veliko število policistov, ki pa se iz varnostnih razlogov niso odločili za sestrelitev letalnikov.

"Treba je temeljito razmisliti, preden se lotite sestrelitve tako velikih dronov," je dejal Jespersen in opozoril na prisotnost letal s potniki in poslopij na tleh.

Prav tako še ne vedo, od kod so bili droni upravljani, lahko pa bi bila ta lokacija oddaljena več kilometrov in se morebiti nahajala celo na ladji. Droni so prileteli iz več smeri.

Letališče, ki se je znova odprlo malo po polnoči po lokalnem času, je v izjavi posvarilo pred nadaljnjimi zamudami in odpovedmi letov, ter potnike pozvalo, naj preverijo status svojega leta. Še ves dan pričakujejo zamude in motnje v prometu. Doslej so preusmeritve in odpovedi letov prizadele okrog 20.000 potnikov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v izjavi na družbenih omrežjih omenjal rusko kršitev Natovega zračnega prostora v Koebenhavnu 22. septembra, ni pa navedel vira za to informacijo, poroča britanski BBC.

Dva drona so v ponedeljek zvečer opazili tudi v bližini glavnega letališča v Oslu, je potrdila policija. Ves promet so ustavili okoli polnoči po lokalnem času, letala so preusmerili, nakar so po približno štirih urah letališče znova odprli.

Danska in norveška policija bosta v preiskavi sodelovali, da bi razjasnili morebitno povezanost dogodkov, je po poročanju BBC še dejal Hansen.

Danska premierka delovanje dronov označila za najresnejši napad na kritično infrastrukturo doslej

Danska premierka Mette Frederiksen je delovanje dronov v bližini letališča v Koebenhavnu označila za najresnejši napad na dansko kritično infrastrukturo doslej, je danes ob sklicevanju na dansko tiskovno agencijo Ritzau poročala nemška dpa. Danska obveščevalna služba je medtem opozorila, da se država sooča z nevarnostjo sabotaž.

"To nam pove nekaj o času, v katerem živimo, in o tem, na kaj se moramo kot družba pripraviti. Seveda ne izključujemo nobene možnosti glede tega, kdo stoji za tem," je povedala Frederiksen. Pri tem je spomnila na nedavne kršitve zračnih prostorov v nekaterih evropskih državah in kibernetske napade na letališča.

Danska obveščevalna služba PET je medtem opozorila na nevarnost sabotaž. "Na Danskem se soočamo z visoko nevarnostjo sabotaže. Nihče nas morda ne želi nujno napasti, ampak želi le vršiti pritisk na nas in videti, kako se bomo odzvali," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Flemming Drejer, direktor operativnih dejavnosti PET.

Do incidentov prihaja potem, ko so ta mesec tako Poljska, Estonija kot Romunija obtožile Rusijo kršenja njihovega zračnega prostora, kar je Moskva zanikala.

