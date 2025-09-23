Sistematično rusko mučenje ukrajinskih civilistov

Ruske oblasti so ukrajinske civiliste, ki so jih pridržali na zasedenih ukrajinskih ozemljih, sistematično mučile

© Združeni narodi (ZN) / Jean-Marc Ferré

Ruske oblasti so ukrajinske civiliste, ki so jih pridržali na zasedenih ukrajinskih ozemljih, sistematično mučile, piše v danes objavljenem poročilu Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice (OHCHR), ki med drugim opozarja tudi na več primerov spolnega nasilja.

Kot je navedeno v poročilu, je Rusija od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 številne ukrajinske civiliste, ki so bili pridržani, izpostavljala sistematičnim kršitvam mednarodnega prava.

Preiskovalci ZN so namreč od junija 2023 opravili intervjuje z 216 civilisti, ki so bili pridržani na zasedenih ozemljih. Kar 92 odstotkov jih je podalo "dosledne in podrobne izjave o mučenju oziroma slabem ravnanju med ujetništvom", piše v poročilu.

Med naštetimi metodami so bili pretepanje z različnimi predmeti, električni šoki in lažne usmrtitve. "Mnogi so bili med pridržanjem izpostavljeni več oblikam mučenja ali slabega ravnanja," še navaja poročilo. Intervjuvanci pa so tudi opisovali slabe razmere med pridržanjem, vključno s pomanjkanjem hrane in neustrezno zdravstveno oskrbo.

Ukrajinske oblasti so maja poročale, da je pridržanih okoli 1800 ukrajinskih civilistov, pri čemer urad za človekove pravice poudarja, da je dejansko število verjetno bistveno višje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je medtem sporočil, da "so bili ljudje na zasedenem ozemlju pobrani z ulic, obtoženi na podlagi spreminjajočih se pravnih podlag ter pridržani več dni, tednov, mesecev in celo let".

V poročilu so sicer dokumentirani tudi primeri mučenja in slabega ravnanja s civilisti, ki so jih pridržale ukrajinske oblasti. Konec julija je bilo v Ukrajini v povezavi z vojno pridržanih več kot 2250 ljudi. Večina je bila ukrajinskih državljanov, le nekaj pa je bilo Rusov.

Ukrajina je na ozemljih, ki jih nadzira, pridržala več državljanov zaradi obtožb, povezanih z nacionalno varnostjo, vključno z izdajo in vohunjenjem. Nekateri so bili obtoženi sodelovanja z okupacijskimi oblastmi, še navaja poročilo. Takšne obtožbe so zajemale tudi tiste, ki so med okupacijo opravljali običajna dela, kot denimo odvažanje smeti.