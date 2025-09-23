23. 9. 2025 | Svet
Čedalje več ljudi beži iz Gaze
Od začetka izraelske ofenzive je mesto zapustilo okoli 640.000 ljudi
Medtem ko izraelske sile napredujejo proti centru mesta Gaza, čedalje več ljudi zapušča območje. Od začetka izraelske ofenzive je mesto zapustilo okoli 640.000 ljudi, ob sklicevanju na izraelsko vojsko poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah zdravstvenih virov je v izraelskih napadih na mesto Gaza danes umrlo 18 ljudi.
V mestu Gaza je sicer pred izraelsko vojaško ofenzivo živelo okoli milijon ljudi. Izraelska vojska pa prebivalce mesta poziva, naj se umaknejo na jug Gaze.
Po navedbah zdravstvenih virov je v izraelskih napadih na mesto Gaza danes umrlo 18 ljudi.
Na severu Gaze je bil po navedbah izraelske vojske v ponedeljek ubit prvi vojak od začetka kopenske ofenzive pred tednom dni.
