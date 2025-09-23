Čedalje več ljudi beži iz Gaze

Od začetka izraelske ofenzive je mesto zapustilo okoli 640.000 ljudi

Medtem ko izraelske sile napredujejo proti centru mesta Gaza, čedalje več ljudi zapušča območje. Od začetka izraelske ofenzive je mesto zapustilo okoli 640.000 ljudi, ob sklicevanju na izraelsko vojsko poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah zdravstvenih virov je v izraelskih napadih na mesto Gaza danes umrlo 18 ljudi.

V mestu Gaza je sicer pred izraelsko vojaško ofenzivo živelo okoli milijon ljudi. Izraelska vojska pa prebivalce mesta poziva, naj se umaknejo na jug Gaze.

Na severu Gaze je bil po navedbah izraelske vojske v ponedeljek ubit prvi vojak od začetka kopenske ofenzive pred tednom dni.