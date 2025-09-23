Španska vlada odobrila embargo na izvoz orožja v Izrael

Slovenija je to storila že poleti

© Pool Moncloa / Wikimedia Commons

Španska vlada je danes odobrila prepoved izvoza orožja v Izrael. Ukrep prepoveduje ves izvoz obrambnih proizvodov ali tehnologij v Izrael ter uvoz takšne opreme v Španijo, so sporočile španske oblasti. Embargo na izvoz orožja je začel veljati takoj, a ga bo moral potrditi tudi španski parlament, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Embargo na izvoz orožja v Izrael prav tako vključuje blokado tranzita letalskega goriva za morebitno vojaško uporabo in prepoveduje uvoz proizvodov z izvorom v izraelskih naseljih na zasedenem palestinskem ozemlju, je danes sporočil španski minister za gospodarstvo Carlos Cuerpo.

"Ta odlok je velik korak naprej in je na mednarodni ravni pionirski," je ob najavi vladnega ukrepa še dodal Cuerpo.

Ukrep bo začel veljati takoj, a ga bo moral potrditi tudi španski parlament, kjer vladajoča levica nima večine.

Španski premier Pedro Sanchez je embargo na izvoz orožja ta mesec napovedal kot del paketa dveh ukrepov, "namenjenih zaustavitvi genocida v Gazi."

Sanchez je tudi sicer eden najglasnejših kritikov ofenzive v Gazi, navaja AFP.

Podoben ukrep je konec julija sprejela tudi Slovenija. Kot prva evropska država je prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega.