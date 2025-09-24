Zakaj nastajajo zamude? Kdaj bodo v Sloveniji vlaki točni?

KOMENTAR DNEVA

"Če bi imel čarobno paličico, bi si želel, da se bi to zgodilo jutri, a je na žalost nimam. Moramo se zavedati, zakaj nastajajo zamude. Slovenija je od začetka samostojnosti zaspala na področju razvoja železniške infrastrukture. Če ni dobre infrastrukture, ne moreš imeti visokih hitrosti, nimaš dvotirnosti in tako naprej. Če imamo v tem trenutku 1200 kilometrov železniških prog, jih je od tega približno 900 kilometrov enotirnih. Kaj to pomeni v praksi? Če se nekaj zgodi na enotirni progi, ima to posledice po vsej Sloveniji. Če gre za naložbena in vzdrževalna dela, počasne vožnje, izredne dogodke, na primer povoženje, kraja kablov, prometna nesreča ..., se proga zapre in celoten promet na progi se mora ustaviti. Potem pa moramo za vse organizirati nadomestne prevoze, ki jih imamo od 60 do 80 na dan. In vsak nadomestni prevoz se obravnava kot vlak, ki ima povezavo naprej. Če se na primer nekaj zgodi v Zasavju, mora vlak v Ljubljani počakati avtobus. Če ima avtobus zamudo, jo ima posledično ta vlak."

"Tako imamo res velike izzive. Če primerjamo z Avstrijo: ko se tam odločijo, da bodo nekaj prenovili, enostavno zaprejo progo, ker imajo obvozne poti. Mi jih nimamo, zato si tega ne moremo privoščiti. Od železnic niso odvisni samo potniki, ampak tudi gospodarstvo, Luka Koper in drugi ... Zato smo v posebnem položaju, je pa tudi res, da država v zadnjih desetih, petnajstih letih ogromno vlaga v železniško infrastrukturo in si res prizadevamo za to, da bi se stvari spremenile."

(Direktor Potniškega prometa pri Slovenskih železnicah Miha Butara o tem, zakaj vlaki v Sloveniji zamujajo; v pogovoru ta oddajo Ob osmih na Radiu Slovenija)