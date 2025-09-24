Svetlana Makarovič / »Značilno za desničarje je, da nimajo humorja«

IZJAVA DNEVA

"Značilno za desničarje je, da nimajo humorja. Tako značilno, da bolj ne more biti. Zato imam toliko raje našo predsednico parlamenta Uršiko. Zelo sva si blizu, zelo se imava radi. In sem bila še posebej vesela, ko sem videla njenega partnerja, ki je sedel v prvi vrsti zraven nje. Sem si rekla, moram ji sporočiti, da je krasno izbrala. Če bi bila jaz mlada, bi ga tudi izbrala."

(Pesnica in pisateljica Svetlana Makarovič o predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič in njenem partnerju glasbeniku Boru Zuljanu; v intervjuj za revijo Jana)