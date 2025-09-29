Odstop / »Župan postavlja interese mesta nad osebne ambicije«

Newyorški župan Eric Adams je napovedal, da odstopa od kandidature za drugi mandat

Nekdanji demokratski guverner New Yorka Andrew Cuomo

© Diana Robinson / Wikimedia Commons

Newyorški župan Eric Adams je v nedeljo napovedal, da odstopa od kandidature za drugi mandat, poročajo ameriški mediji. Pri tem ni podprl nobenega od protikandidatov, je pa volivce posvaril pred kandidati, ki zagovarjajo skrajna stališča. V anketah pred novembrskimi volitvami sicer vodi demokratski kandidat Zohran Mamdani.

Nekdanji demokrat Adams v anketah vztrajno zaostaja za Mamdanijem, neodvisnim kandidatom in nekdanjim demokratskim guvernerjem New Yorka Andrewom Cuomom ter republikancem Curtisom Sliwo.

Adamsova demokratska politična kariera v New Yorku se je pravzaprav končala letos, ko se je z vlado republikanskega predsednika Donalda Trumpa dogovoril za konec kazenskega pregona zaradi korupcije - ki se je začel v času prejšnje vlade demokratskega predsednika Joeja Bidna - v zameno za sodelovanje mesta pri pregonu nezakonitih priseljencev.

Adams se zaradi izgube podpore pri večinsko demokratskih volivcih New Yorka niti ni upal podati na strankarske volitve, na katerih je presenetljivo slavil Mamdani pred Cuomom, ki se je nato odločil za neodvisno kandidaturo.

"Adams iskreno postavlja interese New Yorka nad osebne ambicije. Soočamo se z uničujočimi skrajnimi silami, ki bodo uničile mesto z nesposobnostjo in ignoranco, vendar še ni prepozno, da jih ustavimo."



Andrew Cuomo,

nekdanji demokratski guverner New Yorka

V kampanjo se je vpletel tudi Trump, ki je zagrozil, da bo v primeru Mamdanijeve zmage v mesto poslal vojsko. Dejal je tudi, naj Adams in Sliwa odstopita od kampanje v korist Cuoma. Ameriški mediji so poročali, da je obema ponujal položaj v vladi, kar je Adams zanikal, Sliwa pa užaljeno zavrnil.

Tudi Cuomo sicer javno zavrača Trumpovo podporo, v nedeljo pa je pozdravil Adamsovo odločitev, je poročala lokalna televizija Pix11.

"Adams iskreno postavlja interese New Yorka nad osebne ambicije. Soočamo se z uničujočimi skrajnimi silami, ki bodo uničile mesto z nesposobnostjo in ignoranco, vendar še ni prepozno, da jih ustavimo," je izjavil Cuomo.

Adams je medtem v odstopni izjavi, objavljeni na omrežju X, krivdo za nizko podporo v anketah pripisal medijem in mestnem odboru za financiranje volilnih kampanj, ki mu odreka več milijonov dolarjev javnih sredstev za kampanjo. Ob tem je zatrdil, da je mesto danes veliko na boljšem, kot pred štirimi leti, ko je nastopil mandat.

"Donald Trump in njegovi milijarderji lahko vodijo Adamsa in Cuoma, vendar ne bodo narekovali izida volitev. New York si zasluži boljše, kot je zamenjava enega skorumpiranega politika z drugim."



Zohran Mamdan,

demokratski kandidat za župana New Yorka

Mamdani, ki ga nasprotniki razglašajo za skrajnega levičarja in izpostavljajo njegovo muslimansko vero, v anketah vztrajno dobiva več kot 40 odstotkov podpore. Cuomo dobiva okrog 20 in Sliwa okrog deset odstotkov.

Od znanih demokratov je Mamdanija doslej podprla guvernerka države Kathy Hochul, medtem ko podpore vodje demokratske manjšine v senatu Chucka Schumerja in v predstavniškem domu Hakeema Jeffriesa, ki prihajata iz New Yorka, še ni bil deležen.

"Donald Trump in njegovi milijarderji lahko vodijo Adamsa in Cuoma, vendar ne bodo narekovali izida volitev. New York si zasluži boljše, kot je zamenjava enega skorumpiranega politika z drugim," je v nedeljo sporočil Mamdani, ki ga Trump opredeljuje za komunista.

Mamdani je zlasti s pomočjo mladih volivcev, ki jim je med drugim všeč njegov program zamrznitve visokih stanovanjskih najemnin, poleti osvojil največ glasov na strankarskih volitvah demokratov za župana. To je preplašilo premožnejše Newyorčane, ki so zato podprli Cuoma ne glede na siceršnjo strankarsko pripadnost.

XZDFKWbSBiU

yxdjmvdU3gk

6XC6sxZe9Pc