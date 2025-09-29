Spremembe na področju subvencionirane študentske prehrane

Na sistem subvencionirane študentske prehrane je v preteklosti letelo več kritik, med drugim glede subvencij in dajanja prednosti ponudnikom s hitro prehrano

Subvencionirana študentska prehrana je način državne pomoči študentom v Sloveniji, kjer imajo upravičenci pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan

Na sistem subvencionirane študentske prehrane je v preteklosti letelo več kritik, med drugim glede subvencij in dajanja prednosti ponudnikom s hitro prehrano. Ministrstvo za delo je zato v lanskem razpisu spremenilo merila, letos pa pripravilo predlog sprememb področnega pravilnika.

Subvencionirana študentska prehrana je način državne pomoči študentom v Sloveniji, kjer imajo upravičenci pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan. Obroki lahko ponudniki nudijo skozi celotno leto, tudi v poletnih mesecih, med 7. in 22. uro. Višina subvencije je 4,10 evra, maksimalna vrednost obroka pa devet evrov.

Subvencionirana študentska prehrana je način državne pomoči študentom v Sloveniji, kjer imajo upravičenci pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.

V Študentski organizaciji Slovenije si s predlogom zakona za urejanje položaja študentov, ki ga je v zakonodajni postopek nedavno vložila koalicija, obetajo dvig subvencije za prehrano na 5,05 evra ter podaljšanje koriščenja subvencij oz. bonov za prehrano do polnoči. Prav tako naj bi študenti lahko koristili dodatne subvencije, saj naj bi po novem prejeli subvencijo za vsak koledarski in ne le za delovni dan. Ti ukrepi bi pomenili finančno breme za državno blagajno v višini 5,3 milijona evrov, sredstva pa so po besedah predstavnikov študentov že zagotovljena na ministrstvu za delo.

Letos ponovno avtomatsko podaljšanje pravice

Po podatkih ministrstva je v letu 2024 študentsko prehrano mesečno povprečno koristilo 44.267 študentov, za subvencionirano prehrano pa je bilo izplačanih 17,8 milijona evrov.

Letos ponovno velja avtomatsko podaljšanje pravice. Vsem tistim, ki so že v sistemu subvencionirane študentske prehrane (SŠP) in že imajo oziroma bodo imeli do konca septembra urejen status študenta za študijsko leto 2025/26, pravice za prihodnje študijsko leto ne bo treba podaljšati, saj se ta podaljša avtomatsko. Obisk na t. i. točki SŠP ni potreben, prav tako pa jim ni treba pravice podaljševati v aplikaciji.

V letu 2024 je študentsko prehrano mesečno povprečno koristilo 44.267 študentov, za subvencionirano prehrano pa je bilo izplačanih 17,8 milijona evrov.

Študenti, ki se prvič vpisujejo v sistem SŠP, pa morajo še vedno fizično obiskati točko SŠP.

Posodobljeni seznam ponudnikov

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2025 in 2026 je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo julija lani, vloge pa so sprejemali in odpirali v dveh delih, prvič septembra lani, rok za drugi del pa se je iztekel 3. septembra letos. V drugem delu je na razpis prišlo 68 vlog, na lanski prvi del pa 290. Razpisna komisija je vloge že pregledala. V skladu z določili razpisa so pisno pozvali ponudnike, katerih vloge niso bile popolne, k dopolnitvi. Rezultati pa bodo znani konec novembra, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Omenjeni razpis je sicer vseboval kar nekaj novosti. Med drugim so razpis odprli za vse kraje po Sloveniji, ponudnike pa razdelili na samostojne ponudnike in tiste v javnih zavodih (na primer kuhinje in menze v dijaških ali študentskih domovih, na fakultetah ...). Od ponudnikov so zahtevali, da zagotavljajo vsaj dve različni študentski kosili na dan, od tega mora biti eno brezmesno, povišali pa so točke za ponudnike, ki ponujajo brezglutensko prehrano. Več točk so namenili pogojem in merilom, ki spodbujajo zdravo prehrano in trajnostno prehranjevanje, količnik za hitro hrano pa zmanjšali. Točkovanje ponudbe so prilagodili tudi na način, da je bolj ugoden za ponudnike, ki ponujajo cenovno bolj ugodna študentska kosila.

Posodobljen pravilnik in nadzor nad izvajalci

Za izboljšanje učinkovitosti in preglednosti sistema subvencionirane študentske prehrane je ministrstvo za delo v sodelovanju z deležniki pripravilo predlog posodobljenega pravilnika, ki ureja to področje in ga poslalo v medresorsko usklajevanje. Ključne spremembe se nanašajo na unovčevanje in izplačilo subvencij, strokovno spremljanje in svetovanje ter nadzor, so za STA sporočili z ministrstva.

Pravilnik, če bo sprejet v predlagani obliki, posodablja postopke za izkazovanje istovetnosti upravičencev do subvencionirane študentske prehrane, med drugim s predložitvijo ustreznih javnih listin. Prav tako uvaja možnost za elektronsko oddajo zahtevkov za izplačilo subvencij in njihovo posredovanje ministrstvu, kar bo po mnenju ministrstva poenostavilo in pohitrilo administrativne postopke. Dodatno je urejeno tudi uveljavljanje pravice do dodatnih mesečnih subvencij za določene skupine upravičencev.

Posodobitve se nanašajo na naloge Nacionalnega inštituta za javno zdravje in izvajalca pri strokovnem spremljanju izvajanja pravilnika ter svetovanju ponudnikom s ciljem izboljšanja kakovosti in varnosti študentske prehrane.

Pravilnik prinaša posodobitve tudi glede nadzora nad izvajalci, predvsem v zvezi z ugotavljanjem nepravilnosti oziroma kršitev, kar naj bi prispevalo k večji transparentnosti in zagotavljanju pravilne porabe javnih sredstev, so prepričani.