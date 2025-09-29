»Evrovizija v najresnejši krizi doslej«

EBU je glasovanje glede sodelovanja Izraela na prihodnjem tekmovanju za pesem Evrovizije prestavila z decembrske generalne skupščine na izredno spletno zasedanje v novembru

Letošnja izraelska predstavnica na Evroviziji Yuval Raphael

© WikiCommons / Eurovision / YouTube

Tekmovanje za pesem Evrovizije doživlja eno najresnejših kriz doslej, je za STA ocenil Dean Vuletic, ki velja za akademsko avtoriteto s področja zgodovine tekmovanja za pesem Evrovizije.

Resnost situacije po njegovi oceni potrjuje tudi dejstvo, da je EBU glasovanje glede sodelovanja Izraela na prihodnjem tekmovanju za pesem Evrovizije prestavila z decembrske generalne skupščine na izredno spletno zasedanje v novembru.

Kot je pojasnil, bo EBU novembrsko glasovanje omogočila vsem 68 aktivnim članicam, odločitev pa bo sprejeta z navadno večino. "To vključuje tudi članice, ki ne sodelujejo na Evroviziji, na primer države Severne Afrike in Bližnjega vzhoda, od katerih nekatere Izraela ne priznavajo. Do glasovanja se lahko v mednarodni in nacionalni politiki še veliko zgodi, zlasti glede razvoja dogodkov na območju Gaze," je v pisnih odgovorih na vprašanja STA pojasnil Vuletic.

O samem novembrskem glasovanju je dodal, da bo to zagotovo odraz stališč posameznih držav, zastopanih med članicami EBU, do Izraela, čeprav so članice EBU navidezno neodvisne od svojih vlad. "A to je tudi vloga Evrovizije: čeprav je bila zasnovana kot nepolitični dogodek, je bila vedno politični barometer, in tako jo mnogi tudi radi gledajo," je menil.

Vuletic kot akademski zgodovinar, specializiran za Evrovizijo, na trenutno polemiko glede sodelovanja Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije sicer gleda iz zgodovinske perspektive. Kot je menil, pri tem ne gre le za razhajanja glede tega vprašanja med nacionalnimi radiotelevizijskimi postajami, ki sodelujejo na Evroviziji, ampak tudi za pritiske, s katerimi se bo morala soočiti Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ko bo sprejela odločitev v eno ali drugo smer.

"Ko je EBU v preteklosti izključila člane, na primer z območja nekdanje razpadle Jugoslavije v 90. letih (minulega stoletja op. p.) ter iz Belorusije in Rusije v zadnjih letih, je to vedno storila v širšem, konsenzualnem kontekstu politik, ki so jih že sprejele tako nacionalne vlade članic EBU kot tudi EU."



Dean Vuletic,

akademski zgodovinar, specializiran za Evrovizijo

"Gre tudi za ohranitev Evrovizije kot največjega kulturnega dogodka, ki Evropejce združuje - in ne ločuje," je poudaril Vuletic.

Na vprašanje o primerjavi z ravnanjem EBU do Rusije v primeru napada ruske vojske na Ukrajino in sedanje vojne na območju Gaze, je Vuletic odgovoril, da je razlika v tem, da ni evropskih sankcij proti Izraelu, ki pa so bile uvedene v primeru Rusije, EBU pa tudi ni politična, temveč tehnična organizacija, njene članice pa ne določajo zunanje politike posameznih nacionalnih vlad, temveč sledijo pravnim ukrepom teh vlad.

"Ko je EBU v preteklosti izključila člane, na primer z območja nekdanje razpadle Jugoslavije v 90. letih (minulega stoletja op. p.) ter iz Belorusije in Rusije v zadnjih letih, je to vedno storila v širšem, konsenzualnem kontekstu politik, ki so jih že sprejele tako nacionalne vlade članic EBU kot tudi EU," je spomnil Vuletic in dodal, da je trenutno moč videti, da evropske vlade vse bolj uvajajo ukrepe proti Izraelu, prav ti aktualni dogodki pa bodo po njegovi oceni vplivali tudi na glasovanje v novembru.

Vuletic se tudi ne strinja s trditvijo, da je v zadnjih letih na tekmovanju za pesem Evrovizije glasba v drugem planu in da gre prvenstveno za veliko odrsko zabavo.

"V zadnjih letih smo bili priča nekaterim svetovnim hitom, ki so nastali na Evroviziji, kot so Arcade Duncana Laurencea, Zitti e buoni skupine Maneskin in Snap Rose Linn. Hkrati je sama Evrovizija pritegnila več zanimanja po vsem svetu, zato menim, da sta velika odrska zabava in kakovostne pesmi zdaj v simbiozi. Čeprav je Evrovizija vedno bila ena najbolj priljubljenih televizijskih oddaj v Evropi, je bil prelomni trenutek za njeno večjo produkcijo konec 90. let, ko se je začela širiti in vključevati nove udeležence iz Vzhodne Evrope in ko se je tekmovanje preselilo v večje arene in postalo bolj komercialno," je še ocenil Vuletic.