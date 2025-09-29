Netanjahu se je opravičil za napad

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je med pogovori z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Beli hiši danes poklical katarskega premierja Mohameda bin Abdulrahmana al Tanija in se opravičil za izraelski napad na pripadnike Hamasa v Dohi v začetku septembra. Trump in Netanjahu naj bi kmalu oznanila rezultate pogovorov o morebitnem miru v Gazi.

Netanjahu je v pogovoru s katarskim premierjem tudi obljubil, da Izrael v prihodnosti ne bo izvajal tovrstnih napadov na Katar, in izrazil obžalovanje zaradi smrti pripadnika katarskih varnostnih sil, ki je bil prav tako ubit v napadu, je prvi poročal ameriški medij Axios.

Njun pogovor je kasneje potrdila tudi Bela hiša in sporočila, da sta tako Katar kot Izrael sprejela Trumpov predlog za "vzpostavitev tristranskega mehanizma za izboljšanje usklajevanja in komunikacije, reševanje medsebojnih pritožb in okrepitev skupnih prizadevanj za preprečevanje groženj", poroča britanski BBC.

"Voditelji so razpravljali o predlogu za končanje vojne v Gazi, možnostih za varnejši Bližnji vzhod in potrebi po večjem razumevanju med državami," je Bela hiša še sporočila po klicu, pri katerem naj bi sodeloval tudi Trump.

Predsednik ZDA se je pred srečanjem z Netanjahuom pogovarjal tudi s katarskim emirjem, šejkom Tamimom bin Hamadom al Tanijem, in v Beli hiši sprejel katarskega svetovalca, poroča ameriška televizija CNN.

Opravičilo Izraela za napad, s katerim je Izrael kršil katarsko suverenost, je bil po poročanju Axiosa pogoj Katarja za nadaljevanje posredovanja v pogajanjih med Hamasom in Izraelom o prekinitvi ognja in koncu vojne v Gazi, Netanjahujev klic pa bi bil lahko ključen pri doseganju dogovora.