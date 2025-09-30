Netanjahu / »Odločno bomo nasprotovali palestinski državi«

Kje se Trump in Netanjahu pri načrtu za mir v Gazi nista strinjala

Izraelski premier Benjamin Netanjahu

© Wikimedia Commons

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se v pogovoru s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki mu je v ponedeljek v Beli hiši predstavil načrt za mir v Gazi, ni strinjal z vzpostavitvijo palestinske države. Kot je še zatrdil v ponoči objavljenem videoposnetku, bo vojska ostala v večjem delu enklave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sploh ne, in to ni zapisano v sporazumu. Ena stvar je bila jasno povedana: Odločno bomo nasprotovali palestinski državi," je Netanjahu dejal v videoposnetku, objavljenem na omrežju Telegram.

Po pogovorih s Trumpom je v ponedeljek na skupni novinarski konferenci potrdil, da je Izrael pristal na Trumpov načrt za mir v 20 točkah. Ta sicer med drugim pušča odprto pot za vzpostavitev palestinske države, kar pa Izrael vseskozi odločno zavrača.

"To ni zapisano v sporazumu. Rekli smo, da bomo odločno nasprotovali palestinski državi," je zatrdil izraelski premier in dodal, da bi načrt izraelski vojski (IDF) omogočil, da ostane v Gazi.

Načrt sicer predvideva postopen umik IDF iz Gaze, nadzor pa naj bi nato vzdrževale novooblikovane Mednarodne stabilizacijske sile (ISF). Vendar pa Izrael za popoln umik iz enklave zahteva več izpolnjenih predpogojev in zagotovil, ki jih je mogoče interpretirati na različne načine.

Do načrta je kritičen tudi skrajno desni izraelski finančni minister Bezalel Smotrič, ki ga je označil za "odmeven diplomatski neuspeh" za Izrael.

V daljši objavi na omrežju X ga je označil tudi za "zatiskanje oči in obračanje hrbta vsem lekcijam 7. oktobra" 2023. "Po moji oceni se bo tudi to končalo v solzah. Naši otroci se bodo morali znova boriti v Gazi," je dodal.

Kritiziral je tudi mednarodni pritisk, proteste, ki jih v Izraelu vodijo družine talcev, vojaško zavlačevanje ter Netanjahujevo nepripravljenost za zasedbo Gaze in "sprejetje Trumpovega prvotnega načrta", ki ga sicer ni natančneje definiral.

Trump je januarja predlagal "očiščenje" Gaze, v okviru katerega bi razseljene Palestince prevzela Egipt in Jordanija. Februarja je nato objavil videoposnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, ki je prikazoval "Trumpovo Gazo" kot riviero Bližnjega vzhoda.