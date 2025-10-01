Bo ta denar res porabljen pregledno?

IZJAVA DNEVA

"V preteklosti smo bili priča nekaj neuspešnim nakupom vojaške opreme, zato je javnost še bolj občutljiva na to. Ključno je, da pri tej ogromni količini denarja, ki bo v prihodnje namenjena za obrambo, poskrbimo, da bo ta denar res porabljen pregledno. Drugače bo odziv javnosti, ki je bila pravzaprav od osamosvojitve naprej zadržana glede obrambne porabe, tako silovit, da bomo naredili medvedjo uslugo nacionalni obrambi. Če iz tega ne bo dobre zgodbe, je vprašanje, kje bo sploh še kakršen koli prostor za zagotavljanje nacionalne obrambe."

(Nekdanji veleposlanik pri Natu in strokovnjak za obrambno ekonomiko Erik Kopač o obrambnem holdingu Dovos, ki bo z naložbami v slovenska podjetja podpiral razvoj obrambe in varnosti; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)