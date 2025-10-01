»Narodnozabavna glasba ne pripada desnici, prav tako ne slovenska zastava«

KOMENTAR DNEVA

"Pred tranzicijo so zelo različne kulturne in umetniške oblike soobstajale, a po 35 letih kapitalizma smo ponotranjili logiko, da mora vse prinašati absolutno aplikativne in merljive učinke. Po drugi strani pa si je politična desnica prilastila del kulture, ki pripada vsem, jo postavila kot izključujoč faktor in na tem gradila lastno identiteto."

"Narodnozabavna glasba ali folklora ne pripadata desnemu političnemu polu, prav tako ne slovenska zastava, niti državni grb, katerega avtor je mimogrede Marko Pogačnik, nekdanji član umetniške skupine OHO. Tudi Ivan Cankar ali pa France Prešeren, ki sta se vsak v svojem času borila, ironično, prav proti takšnemu razmišljanju, sta del skupne dediščine in s tem vseh nas."

(Ministrica za kulturo Asta Vrečko o "pravi" slovenski kulturi; v intervjuju za STA)