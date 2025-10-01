Flotilja vztraja na poti proti Gazi

Vstopila je na območje, kjer obstaja nevarnost, da jo bodo prestregle izraelske sile

Globalna flotilja Sumud, na krovu katere je več sto aktivistov in poslancev, tudi italijanskih, si prizadeva prekiniti izraelsko pomorsko blokado palestinske enklave in dostaviti potrebno pomoč prebivalstvu

Italijanska premierka Giorgia Meloni je aktiviste flotilje, ki s humanitarno pomočjo pluje proti Gazi, pozvala, naj prekinejo pot, da ne bi ogrozili načrta ameriškega predsednika za končanje vojne med Izraelom in Hamasom. Flotilja, ki je medtem vstopila na območje, kjer bi jo lahko prestregle izraelske sile, vztraja pri nadaljevanju poti.

Meloni je v izjavi opozorila, da je načrt, ki ga je v ponedeljek v Beli hiši predstavil predsednik Donald Trump, sprožil upanje na končanje vojne med Izraelom in Hamasom, ob tem pa dodala, da "temelji na krhkem ravnovesju, ki bi ga mnogi z veseljem uničili", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Bojim se, da bi lahko poskus flotilje, da bi prebila izraelsko pomorsko blokado, služil kot izgovor za to," je v torek zvečer objavljeni izjavi dejala Meloni. Pozvala jo je, naj se ustavi in sprejme enega od predlogov za varno dostavo pomoči palestinskemu prebivalstvu.

Da naj se ustavijo, je aktiviste po poročanju italijanske tiskovne agencije AFP pozval tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Vendar je flotilja v izjavi pozive zavrnila in sporočila, da bo nadaljevala plovbo.

Globalna flotilja Sumud, na krovu katere je več sto aktivistov in poslancev, tudi italijanskih, si prizadeva prekiniti izraelsko pomorsko blokado palestinske enklave in dostaviti potrebno pomoč prebivalstvu. Flotilji se je pridružilo več kot 500 ljudi, med njimi je tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg.

Italijanska vlada je flotilji, ki šteje okoli 50 plovil, poslala vojaško ladjo, da bi ji zagotovila zaščito, potem ko so aktivisti zatrdili, da so bila njihova plovila na poti tarča napadov z droni.

Flotilja je medtem vstopila na območje, kjer obstaja nevarnost, da jo bodo prestregle izraelske sile. V nizu objav na Telegramu je danes sporočila, da so na območju, "kjer so bile prejšnje flotilje napadene in/ali prestrežene".

Kot so še navedli, so zdaj "v visoki pripravljenosti", in dodali, da se aktivnost dronov nad flotiljo povečuje, prav tako naj bi se njenim čolnom približala neidentificirana plovila, ki pa so nato zapustila območje.

Izrael, ki je že preprečil dva predhodna poskusa dostave humanitarne pomoči v Gazo po morju, je napovedal, da ladjam tudi tokrat ne bo dovolil, da bi dosegle palestinsko ozemlje. Flotiljo Sumud je pozval, naj humanitarno pomoč namesto tega dostavi v izraelsko pristanišče.

