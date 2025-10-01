»Božičnica je lahko odpovedana samo v podjetjih, kjer se s tem strinjajo zaposleni«

IZJAVA DNEVA

"Božičnica bo obvezna in izplačana bo letos. O višini, kot izhaja tudi iz izhodišč, se lahko na Ekonomsko-socialnem svetu pogovarjamo. Predvidevam sicer, da bo na koncu obveljala srednja pot, ampak socialni partnerji se lahko dogovorijo tudi drugače. Sam nisem prisoten na teh pogajanjih, a verjamem, da bodo uspešna. Še pomembneje od tega, kakšna bo višina – verjamem, da bo sredinska –, je, kako se ta božičnica izplačuje, da na primer ne ogrozi delovnih mest in ali obstajajo izjeme, v katerih primerih se lahko nekdo božičnici odpove. To je zame tisto, kar morajo najti socialni partnerji."

"Marsikatero podjetje, ki sicer formalno posluje z izgubo, je v lasti tujcev in posluje z izgubo zato, ker s transfernimi cenami dobiček odliva v tujino. Ampak zaradi tega njihovi zaposleni niso nič manj upravičeni do božičnice kot kakšni drugi, zato ni tako enostavno. Raje bi predlagal kriterij, da je božičnica lahko odpovedana samo v podjetjih, kjer se s tem strinjajo zaposleni, ker zaposleni najbolje vedo, ali je podjetje res pred tem, da izgubijo delovna mesta. V tem primeru odlivi v tujino, posojila tujim lastnikom, ruskim lastnikom in preostalo ne morejo biti kriterij, da zaposleni ne bi dobili božičnice."

(Premier Robert Golob o izplačilu božičnice; v oddaji Odmevi na TV Slovenija)