My Voice, My Choice / Novinarska konferenca v Bruslju

VIDEO DNEVA

Inštitut 8. marec je danes v Bruslju Evropski komisiji predstavil predlog za varen in dostopen splav, pristojni komisarki Lahbib pa so simbolično prinesli tudi 140 tisoč pisem evropskih državljank. Članice Inštituta 8. marec in gibanja My Voice, My Choice so rezultate prvega srečanja z Evropsko komisijo predstavile na današnji novinarski konferenci, ki si jo lahko v celoti ogledate v videoposnetku na povezavi spodaj.

LJsKpoAocD0