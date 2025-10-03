Nedotakljivo veličanstvo

Predsednik vlade goji navado, da se v trenutku po svojem izboru odpravi na nacionalko in POP TV kot gost večernih oddaj Odmevi in 24 ur zvečer, v katerih pa v modelu kurtoazije do državnega voditelja umanjkajo ostra podvprašanja. Tako ga je Uroš Slak domiselno soočil z dejstvom, da je božičnico že pred leti predlagal minister Luka Mesec, in z logičnim sklepom, da si je danes vso zaslugo za božično darilo državljanom pripisal izključno sebi. Umanjka pa enostavno vprašanje: zakaj o božičnici niso poprej sklepali na vladi? Zakaj je ignoriral svoje koalicijske partnerje in ministre? - Odgovor bi namreč razgalil, da zato, da je iz sebe napravil narodnega rešitelja, ki on osebno ljudstvu podeljuje božičnico.

Predsednik vlade goji navado, da se v trenutku po svojem izboru odpravi na nacionalko in POP TV kot gost večernih oddaj Odmevi in 24 ur zvečer, v katerih pa v modelu kurtoazije do državnega voditelja umanjkajo ostra podvprašanja. Tako ga je Uroš Slak domiselno soočil z dejstvom, da je božičnico že pred leti predlagal minister Luka Mesec, in z logičnim sklepom, da si je danes vso zaslugo za božično darilo državljanom pripisal izključno sebi. Umanjka pa enostavno vprašanje: zakaj o božičnici niso poprej sklepali na vladi? Zakaj je ignoriral svoje koalicijske partnerje in ministre? - Odgovor bi namreč razgalil, da zato, da je iz sebe napravil narodnega rešitelja, ki on osebno ljudstvu podeljuje božičnico.

Premierova strategija je sicer pregnano domiselna, saj hkrati eliminira tako koalicijski partnerici kot opozicijo. Politiko je tako spravil na raven osnovnošolskega rezoniranja: če bodo opozicijske stranke nasprotovale, bodo ljudje videli, kdo je proti dobrobiti za ljudstvo. Jaz delam dobro za narod, drugi pa … Premeten vložek pred volitvami. A še huje je z Levico in SD, ki ju izključuje iz dobrodelnih potez, ti dve pa molče prenašata njegovo prisvajanje zaslug za narod.

Predsednik vlade je med televizijskima pogovoroma prinesel še novum, kot je ta, da bodo zaposleni v podjetjih večinsko odločali, ali se zaradi slabega poslovanja njihovih firm sami odpovedo božičnici. Prvi mož državnega aparata je napovedal tip odločanja, ki ga doslej še ni bilo. Poznamo volitve in referendume, kjer državljani odločajo s svojim glasom, a nobenih pravil in postopkov, kako v zasebnih podjetjih izpeljati glasovanja zaposlenih. Še več, vzemimo hipotetično situacijo, ko se jih 60 odstotkov izreče za odpoved božičnici, s čimer bodo ti odločili tudi o pravici manjšine!!!!!!! Premier ravna kot buldožer, ko si izmišljuje pravila onkraj ustavljenih pravnih okvirov. Ravna kot samodržec, ki se postavlja nad zakone. A v elitnih intervjujih spraševalci vse njegove akrobacije poslušajo spoštljivo, kot da imajo pred seboj veličanstvo.

V Odmevih je Robert Golob izpeljal še klasični osnovnošolski trik, kjer na konkretno vprašanje učitelja, odgovori tako, da začne pripovedovati o povsem drugi temi. Voditeljica Rosvita Pesek mu je namreč zastavila vprašanje, kako da so poslanci Svobode glasovali proti zakonu o redkih boleznih pri otrocih, ko je vendar njegova soproga ta stremljenja podprla? Prvi mož vladne stranke je v odgovor navrgel, kako je bil z ženo pri maši na Brezjah, kako so ga zaradi tega mediji napadali, kako ima sam 20-letne izkušnje s tovrstno prizadetim otrokom in kako je ministrom naročil, da stvar rešijo. Nič pa o tem, zakaj vodja Svobode, ki je popolni gospodar stranke, svojim poslancem, ki vedno glasujejo po njegovih namigih, tokrat ni dal nobenega napotka.

Intervjuji z Golobom sicer presegajo obliko racionalnega dialoga, zakaj v trenutkih, ko ga dejstva pobijajo, on prinese na plano svoja alternativna dejstva. Na kritično vprašanje nacionalke, kako da deli božičnico vse naokoli in kako je s plačno reformo nagrajeval številne, le negovalke in drugo osebje v domovih za onemogle ne, ki torej zato zapuščajo delovna mesta, se je začudil, da on teh podatkov nima. Namesto tega pa je postregel s številkami, po katerih zdravstvenemu osebju bolj naraščajo plače kot drugim v zasebnem sektorju. Jasno, na račun zdravniških in direktorskih plač. Toda krucialni problem so domovi za ostarele, o katerih že leta beležimo dejstva, da je delovnega kadra premalo, celo vlada to priznava, ko uvaža negovalke s Filipinov in Indije. A premier pravi, da njihovih mizernih plač ni.

V hvalnici svoji božičnici je potem še navrgel, da je njegov načrt, da izboljša življenjski standard teh, ki so slabo plačani. Res? To izpelje tako, da planira ob tem še božičnico zase, za ministre, poslance, župane, množice odlično plačanih. Slabo plačanim ne pomaga tako, da jim nameni posebni obolus, ampak z istim zamahom še vsem preostalim. No, ne povsem. O odpuščenih in brezposelnih ni govoril. Zakaj za vraga pa njim ni namenil božičnice?

In naenkrat se cela država ukvarja z njegovimi predvolilnimi bombončki namesto jasnega vzklika, da je premier opravilno nesposoben.

Ni edini. Posebna policijska sekcija je opravila preiskavo pri ex-ministru policije Alešu Hojsu, češ da je mafijcem izdajal napovedane datume policijskih preiskav. Doslej slišani argumenti kažejo na grotesko, sploh implikacija, da mafija financira SDS, toda zadeva je preklemano resna. Spomladi je francoski tednik OBS opisal alarmantno stanje v državi, kjer ima narkomafija številne informatorje v policijskih in pravosodnih vrstah, ki jim prodajajo kdaj za nekaj tisočakov informacije, katere kriminalce organi pregona nadzorujejo in katere mobi številke prisluškujejo. Reč ni bila predstavljena le kot model, ampak podkrepljena z mnogimi primeri odkritih in obsojenih policijskih in pravosodnih uslužbencev. Jasno, kriminalne organizacije, ki imajo desetine in stotine milijonov budžeta, imajo močan fond tudi za podkupovanje. Zato imajo zahodne države, še posebej Nizozemska, posebna ministrstva, ki se ukvarjajo prav z notranjimi nadzori nad državnimi uradniki, ki so redne tarče poskusov podkupovanja.

In Slovenija? Posebne policijske sile so v zadnjih letih odkrile le bivšega ministra, ki da je informacije, ki so jih imeli policisti, potem predajal narkomafiji!????