Zelenski / »Rusija lahko zračni prostor krši kjerkoli v Evropi«

Ukrajinski predsednik opozarja, da je treba vzpostaviti dronski zid za celotno Evropo

Rusija lahko zračni prostor krši kjerkoli v Evropi, je danes ob začetku zasedanja Evropske politične skupnosti v Koebenhavnu v luči nedavnih vdorov ruskih dronov oziroma letal v zračne prostore več vzhodnoevropskih držav poudaril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Meni, da je treba vzpostaviti dronski zid za celotno Evropo.

"Ko govorimo o dronskem zidu, govorimo o vsej Evropi, ne samo o eni državi. Če si Rusi drznejo poslati drone nad Poljsko ali kršiti zračne prostore severnoevropskih držav, se lahko to zgodi kjerkoli drugje, tudi v zahodni Evropi in na jugu," je povedal ukrajinski predsednik.

Poudaril je, da morajo evropske države ukrepati skupaj. Zato je Kijev na Dansko, od koder so v zadnjih tednih poročali o brezpilotnih letalnikih v bližini letališč in vojaških objektov, že poslal izkušene vojake, ki vedo, kako zaznavati in sestreliti drone, je povedal. "To je šele prvi korak k vzpostavitvi dronskega zidu za zaščito celotne Evrope," je poudaril.

Okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih institucij, med njimi premier Robert Golob, danes v Koebenhavnu razpravlja o podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo in različnih vidikih evropske varnosti. Že v sredo pa je potekalo neformalno zasedanje voditeljev držav članic EU, ki so so razpravljali o nadaljnjih korakih za okrepitev obrambne pripravljenosti unije do leta 2030, vključno s predvidenimi skupnimi strateškimi projekti.

Med temi je tudi t. i. dronski zid na vzhodu EU, ki ga nameravajo vzpostaviti za zaščito pred vdori ruskih dronov.

Srečanji potekata, potem ko so septembra iz Poljske in Romunije poročali o vdoru ruskih brezpilotnikov v njuna zračna prostora, iz Estonije pa o vdoru ruskih bojnih letal. O incidentih, povezanih z droni, so poročale tudi danske oblasti.

Zelenski je v uvodnem nagovoru na plenarnem zasedanju, s katerim se je začel vrh EPS, pozval tudi k uvedbi nadaljnjih sankcij proti Rusiji, pri čemer je izpostavil pomen ukrepov proti ruskemu energetskemu sektorju.

"Podpreti moramo poziv predsednika ZDA Donalda Trumpa, da moramo v Evropi nehati kupovati rusko nafto. Zoperstavljati se ZDA je kratkovidno in Madžari morajo to jasno slišati. Energija iz ZDA in drugih partnerjev lahko zapolni vrzel na evropskem trgu," je poudaril.

Voditelji, ki so sedmi vrh EPS začeli v sredo z večerjo pri danskem kralju Frederiku X., medtem pogovore nadaljujejo v več manjših skupinah, v okviru katerih razpravljajo o različnih vidikih varnosti, kot so tradicionalne in hibridne grožnje, ekonomska varnost in migracije. Slovenski premier Robert Golob sodeluje na okrogli mizi o ekonomski varnosti, ena od tem je zmanjšanje odvisnosti Evrope od tretjih držav.