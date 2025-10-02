»Moskva in Washington držita Beograd na kratko«

KOMENTAR DNEVA

"Problem bi se lahko rešil tudi z nacionalizacijo podjetja s pojasnilom, da je to javni interes, ker bi v nasprotnem primeru nastala velika škoda za državljane, gospodarstvo in državo Srbijo. Z ustrezno nadomestitvijo bi se to morda lahko rešilo. A težava je, da ista stran dobavlja skoraj vse potrebne količine zemeljskega plina, ki jih Srbija potrebuje tudi za ogrevanje. Zdi se, da Moskva in Washington držita Beograd na kratko. Ne obstajajo več dolgoročni dogovori, temveč se plinski dogovori sklenejo za mesec dni prav zato, da oblast v Beogradu ne bi niti pomislila na to, da bi poskusila nekaj urediti po svoje in s tem rešiti problem."

(Urednik gospodarske rubrike tednika Radar Milan Ćulibrk za RTV Slovenija o pritisku Rusije in ZDA na Srbijo)