Svobodna priredba gledališke klasike Smrt trgovskega potnika

V Cankarjevem domu v Ljubljani je še do 24. januarja na ogled film Trgovski potnik v režiji iranskega režiserja Asgharja Farhadija. Gre za svobodno priredbo gledališke klasike Smrt trgovskega potnika, ameriškega dramatika Arthurja Millerja, s katero Farhadi mojstrsko oriše stanje duha v državi.

Rana in Emad sta srečen srednjerazredni par v Teheranu. On je učitelj, ona ostaja doma, razmišljata tudi o potomstvu. Oba sta člana polprofesionalne gledališke skupine, ki na oder postavlja klasično igro Smrt trgovskega potnika, v kateri Emad igra vlogo neuspešnega trgovca, Rana pa vlogo njegove žene. Ravno ko predstava doživlja prve izvedbe, mora par zapustiti svoje stanovanje, saj se celotna zgradba zaradi gradbenih napak ruši pod svojo težo. Ko sta se prisiljena preseliti v novo stanovanje, incident s prejšnjo podnajemnico grozi, da jima bo trajno spremenil življenje.

Smrt trgovskega potnika, ki velja za enega naboljših ameriških dramskih tekstov, je zelo kompleksna igra, ki ponuja številne možnosti branja. Najpomembnejša razsežnost je družbena kritika zgodovinskega obdobja, ko je nenadno preoblikovanje urbane Amerike povzročilo razpad določenega družbenega razreda. Cela kategorija ljudi, ki se niso bili sposobni prilagoditi tej strmi modernizaciji, je bila strta. V tem smislu igra močno odzvanja v trenutnem položaju moje države. Stvari se spreminjajo z vrtoglavo hitrostjo, ali se prilagodiš ali pa podležeš. Družbena kritika v osrčju igre je v naši državi danes še vedno tehtna, pravi režiser Asghar Farhadi.

Asghar Farhadi je na teheranski univerzi magistriral iz odrske režije. Nase je opozoril že s celovečernim prvencem Dancing in the Dust (2003), za katerega je prejel nekaj mednarodnih nagrad. Sledili so filmi Beautiful City (2004), Fireworks Wednesday (2006) in About Elly (2009). Njegov peti film Ločitev (2011) je postal mednarodno najuspešnejši iranski film vseh časov; med drugim je prejel oskarja za najboljši tujejezični film in zlatega medveda na berlinskem festivalu. Leta 2013 je posnel film Preteklost, leta 2016 pa še film Trgovski potnik, ki je na lanskem festivalu v Cannesu prejel nagradi za najboljši scenarij in najboljšega igralca.

Dramatik in esejist Arthur Miller (1915–2005) je eden najpomembnejših ameriških dramatikov. V več kot tridesetih dramah, ki so mu prinesle Pulitzerjevo nagrado in več nagrad Tony, vseskozi pretresa vprašanje o smrti, izdajstvu in krivici. Osrednja problematika njegove dramatike je zlom ameriškega sna, življenje ameriških družin, težave in problemi ameriške družbe in posameznika. Skoraj šestdeset let je Miller ustvarjal like, ki so se spopadali s konflikti moči, osebno in družbeno odgovornostjo, učinki in posledicami preteklih dejanj ter z usodno povezanima občutkoma krivde in upanja.

Pisati je začel že kot študent in takoj začel doživljati vidne uspehe. Kritiki so ga opazili in začeli opozarjati na vidne vplive Ibsena v njegovi dramatiki. Njegovo prvo dramsko besedilo, uprizorjeno na profesionalnem odru, Najsrečnejši človek (The Man Who Had All the Luck) je doživelo premiero leta 1944, vendar brez pričakovanega uspeha. Prvi večji uspeh je doživel z uprizoritvijo Vsi moji sinovi (All My Sons) leta 1947, njegova naslednja igra Smrt trgovskega potnika (Death of a Salesman, 1949) pa je postala kultna drama cele generacije in velja za antologijsko dramo o zlomu ameriškega sna.

