Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

V četrtek bo v PTL premiera solo plesne predstave Magdalene Reiter z naslovom Bližnji plani, ki izpostavlja materianost telesa. V petek bodo v Galeriji Photon odprli razstavo svetovno znanega fotografa Vladimírja Židlickýja, na kateri bo predstavljen izbor del zadnjih deset let. V SNG Maribor bodo premierno uprizorili baletni triptih Favn - Carmen - Bolero v koreografiji Edward Cluga, Valentine Turcu in Johana Ingerja. V soboto bo v Cankarjevem domu otvoritev festivala Literature sveta - Fabula s francoskim pisateljem Mathiasom Énardom, v Festivalni dvorani pa bo nastopila skupina Mostar Sevdah Reunion.

Četrtek, 2. marec

V Galeriji ZDSLU Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo slik Nataše Ribič Štefanec z naslovom Uspavanka. V njenih stvaritvah in upodabljanju je polno skrite simbolike. Na slike prenaša poleg realnega tudi svoj notranji svet sanj, želja in prav tako stisk ter strahov, pri tem pa se močno spogleduje z nadrealizmom.

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera solo plesne predstave Magdalene Reiter z naslovom Bližnji plani, ki izpostavlja materialnost telesa, a ni motivirana psihološko, temveč izhaja iz specifičnih fizičnih principov in praks. Telo je obravnavano kot objekt, napolnjen z delci informacij in referenc. V vsakem od petih delov predstave se avtorica osredotoča na posamično fizično nalogo, preko katere raziskuje povezave med materialnostjo telesa in potencialno materialnostjo emocije. Ponovitev: 3. marca ob 20.00

© Darja Štravs Tisu

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bosta ob 21.30 na večeru avantgardnega/elektro hip-hopa nastopila avstrijski glasbenik kœnig in N'toko.

Petek, 3. marec

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 18.00 premiera interaktivne plesne predstave za otroke Hud pesjan, ki je nastala po predlogi otroške pesmi Marijana Vodopivca, ki pa nikakor ni otroško nedolžna. Govori namreč o serijskem morilcu, ki ga na koncu doleti smrtna kazen, njeno sporočilo pa je jasno iz zadnje kitice – hujše zlo zmaga. A brez strahu – sporočilo naše predstave je povsem drugačno. Predstava namreč na neboleč in nemoreč način spregovori o vedno bolj aktualni temi nasilja, tako družinskega kot vrstniškega, se do njega jasno opredeli in hkrati odpira vrsto vprašanj. Režija in koreografija: Iztok Kovač

© nejaaka

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo svetovno znanega fotografa Vladimírja Židlickýja z naslovom Artful Games. Na razstavi bo predstavljen izbor del zadnjih deset let s poudarkom na njegovi samosvoji percepciji ženskega obraza in telesa. Židlický se je že na začetku poklicne poti osredotočal na telo kot osrednji motiv, vendar so v zadnjih letih ženske, telesa in njegovi deli dobili večji erotični naboj.

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli študijsko razstavo Sodobno slovensko kiparstvo, na kateri se bodo predstavili: Mirsad Begić, Jakov Brdar, Mirko Bratuša, Boštjan Drinovec, Matjaž Počivavšek, Dušan Tršar in Lujo Vodopivec. Kurator Andrej Medved je za tokratno postavitev izbral sedem kiparjev, ki so zaznamovali eno odločilnih obdobij v razvoju slovenskega kiparstva v 20. stoletju.

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 19.30 premiera baletnega triptiha Favn - Carmen - Bolero. Glasba: Rodion Ščedrin, Claude Debussy, Maurice Ravel, koreografija: Edward Clug, Valentina Turcu, Johan Inger, dirigent: Simon Robinson

© Tiberiu Marta

V Mini teatru Ljubljana bo ob 20.00 gostovala predstava Eter nad Berlinom, ki prenaša radijski medij na oder in prikazuje navdušenje, misterij, a tudi kritiko ob rojstvu novega medija. Film v glavah, prestavljen v gledališče, je pogojen s tesnim sodelovanjem 8 igralcev, glasbenikov in tonskih mojstrov iz Berlina ter Zagreba. Vsak med njimi nosi s seboj svoje lokalne zgodbe iz preteklega razvoja radijskega medija; legende, sanje in dvome o rojstvu novega medija pred devetdesetimi leti. Predstava je nastala v produkciji Multimedijalne kolibe (Zagreb) in Mare Nedelcu (Berlin). Režija: Pavlica Bajsić Brazzoduro

Sobota, 4. marec

V Klubu Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev festivala Literature sveta - Fabula s francoskim pisateljem Mathiasom Énardom, čigar roman Kompas je leta 2015 prejel najprestižnejšo francosko literarno nagrado. Je eruditski analitik evropskih kultur ter izjemen poznavalec Bližnjega vzhoda, ki s svojo literaturo in javnimi nastopi nasprotuje vse glasnejšemu evropskemu populizmu in nacionalizmu. Z njim se bo o fikciji in resničnosti pogovarjal Igor E. Bergant, odlomke iz njegovih del pa bo brala igralka Saša Pavlin Stošić.

V Festivalni dvorani Ljubljana bo ob 21.00 nastopila skupina Mostar Sevdah Reunion, ki s svojim edinstvenim stilom kombiniranja sevdalink z jazz, blues, soul in etno glasbenimi elementi navdušuje publiko po vsem svetu.

