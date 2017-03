Nov cikel razstav v Ulični galeriji na Vegovi

Na Vegovi v Ljubljani že tretjo sezono deluje TAM-TAM Ulična galerija. V prvih dveh letih se je pod vodstvom kuratorjev Irene Kazazić in CUK Kina Šiška predstavilo 25 umetnikov. V letošnjem letu kuratorstvo prevzema Mednarodni grafični likovni center Ljubljana s ciklom razstav z naslovom Pazi, sveža grafika! (Watch out! Wet print!). Na prvi razstavi, ki jo bodo odprli 7. marca ob 17.00, bo po izboru Božidarja Zrinskega razstavljal mariborski fotograf in oblikovalec Matjaž Wenzel, predstavili pa bodo tudi katalog "Ulična galerija LJ2016," v katerem so zbrani utrinki, reprodukcije umetniških del iz cikla "mimogrede."

V letošnjem letu bodo na treh panojih v obliki mesečnih razstav svoja dela predstavili različni avtorji in avtorice, ki ustvarjajo na mejah različnih umetniških praks. MGLC bo z izborom umetnikov in del skušal opozarjati na sodobno tiskano umetnost. Fotografski projekt Matjaža Wenzla z naslovom Men Face Down raziskuje fenomen ležeče človeške figure v javnem prostoru in njen učinek prisotnosti v njem, ko figura ne zavzema običajne vertikalne/stoječe poze, temveč se znajde v horizontalnem – ležečem stanju. Ležeča figura v javnem prostoru sproža enigmo o stanju osebe, ki je arhetipsko povezano s smrtnostjo, bodisi v telesni bodisi v duševni obliki. Prenesen pomen teh podob tako namiguje na posameznikovo doživljanje oziroma posledico stanja mesta, države ali družbe v celoti.

Pri tej seriji inscenacij predstavlja omejitven skupni prostorski imenovalec mesto Maribor. Upodobljeni subjekti so anonimneži in premišljeno izbrane osebe iz javnega in kulturnega življenja. Njihov odnos do okolja se tako v nekaterih primerih izraža znotraj intimnega, hermetičnega odnosa, v drugih pa prepoznavnega komentarja. Izbor lokacij za inscenacije izvira ali iz avtorjeve sugestije ali izbora subjekta, ki doživlja izbran prostor kot kraj, do katerega vzpostavlja čustven ali intelektualen odnos.

Matjaž Wenzel deluje na področju fotografije, videa in grafičnega oblikovanja. Diplomiral je na Oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, z diplomskim delom Leal souvenir – podoba kot spomin s pomočjo časovnega stroja. Sprva je delal kot učitelj likovne vzgoje na številnih osnovnih in srednjih šolah; pozneje je ustanovil studio za fotografijo in grafično oblikovanje Milimeter. Za različne založbe je oblikoval številne knjige in knjižne ovitke.

Svoja fotografska dela je predstavil na več samostojnih razstavah: Fotogalerija Stolp Maribor (1994), Nova KBM Maribor (1996), Media Nox Maribor (2001), Galerija Alkatraz in Cankarjev dom Ljubljana (2006), Umetnostna galerija Maribor (2009), sodeloval pa je tudi na številnih izbranih skupinskih razstavah v Moderni galeriji v Ljubljani, Umetnostni galeriji v Mariboru, na Les Recontres de la photographie v Arlesu, Japan International Salon of Photography v Tokiu, Pavillon du Musée Fabre v Montpellierju, Nuit Blanche v Parizu. Leta 2007 in leta 2016 prejel nagrado za najbolje oblikovano knjigo in leta 2011 Glazerjevo nagrado, nominiran je bil za nagrado Alberta Rengerja-Patzscha (Muzej Folkwang, Essen, 2009) in za nemško nagrado Nemške fotografske fundacije Börse (London, 2009), uvrstil pa se je tudi med finaliste za nagrado skupine OHO (2007).